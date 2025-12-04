Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

Eesti Raadio Laste Laulustuudio annab detsembris neli kontserti Arvo Pärdi lastelauludega. Eesti esiettekandele tuleb ka uus versioon lastekantaadist "Meie aed". Kontserdisari algab reedel Jõhvis, seejärel kõlavad lastelaulud Tartus, Pärnus ja Tallinnas.

Arvo Pärdi lastelaulud on kirjutatud peamiselt näidenditele ja multifilmidele aastatel 1956– 1970. Kadri Hundi eestvedamisel koguti laulud Arvo Pärdi 80. sünnipäeval CD-albumile "Lapsepõlve lood", hiljem ilmus ka vinüülplaat.

Kontserdil kõlab ka uus versioon Eno Raua sõnadele kirjutatud lastekantaadist "Meie aed", mille helilooja lõi 1959. aastal kompositsioonitudengina. Kantaat oli pühendatud Heino Kaljustele ja lastekoorile Ellerhein. Uusversiooni seadis helilooja Tauno Aints, selle maailmaesiettekanne kõlas oktoobris Utrechtis.

"Eriliseks teeb selle väga pikk protsess. Kantaadi uue arranžeeringu esimene osa kõlas juba maestro 80 aasta juubelil kümme aastat tagasi. Selles on väga palju nooruslikku mängulusti ja võib-olla võiks siin tajuda teatud irooniat selle ajastu töömõtete pihta, sest see helikeel annabkohati ainest rohkemaks kui siiras töökultuuri ülistus," märkis Aints.