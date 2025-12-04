X!

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

Muusika
Eesti Raadio Laste Laulustuudio lapsed
Eesti Raadio Laste Laulustuudio lapsed Autor/allikas: Eesti Raadio Laste Laulustuudio
Muusika

Eesti Raadio Laste Laulustuudio annab detsembris neli kontserti Arvo Pärdi lastelauludega. Eesti esiettekandele tuleb ka uus versioon lastekantaadist "Meie aed". Kontserdisari algab reedel Jõhvis, seejärel kõlavad lastelaulud Tartus, Pärnus ja Tallinnas.

Arvo Pärdi lastelaulud on kirjutatud peamiselt näidenditele ja multifilmidele aastatel 1956– 1970. Kadri Hundi eestvedamisel koguti laulud Arvo Pärdi 80. sünnipäeval CD-albumile "Lapsepõlve lood", hiljem ilmus ka vinüülplaat.

Kontserdil kõlab ka uus versioon Eno Raua sõnadele kirjutatud lastekantaadist "Meie aed", mille helilooja lõi 1959. aastal kompositsioonitudengina. Kantaat oli pühendatud Heino Kaljustele ja lastekoorile Ellerhein. Uusversiooni seadis helilooja Tauno Aints, selle maailmaesiettekanne kõlas oktoobris Utrechtis.

"Eriliseks teeb selle väga pikk protsess. Kantaadi uue arranžeeringu esimene osa kõlas juba maestro 80 aasta juubelil kümme aastat tagasi. Selles on väga palju nooruslikku mängulusti ja võib-olla võiks siin tajuda teatud irooniat selle ajastu töömõtete pihta, sest see helikeel annabkohati ainest rohkemaks kui siiras töökultuuri ülistus," märkis Aints.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:56

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

18:50

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

15:44

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis "Ukraina sõbra" auhinna

15:37

Nukufilmi tegevjuht Märt Kivi: jätame kunsti tegemise inimesele, AI võib nõusid pesta

15:00

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

10:04

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

03.12

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

03.12

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo