Jänedal esietendus "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu"

Lavastuse aluseks olnud näidendi astromuusiku lapsepõlvest kuni viimaste elukuudeni on kirjutanud Kristiina Jalasto-Kallas. Loos on koos nii helilooja Urmas Sisaski musikaalne geniaalsus kui ka vembumehelik ellusuhtumine.

"Lavastuse pealkirjas on ka kaks osapoolt. On "Ood armastusele" ja "Urmas Sisaski lugu". Esimene pool on puhtalt tõsine pool temast, mis tahtis maakerale jätta loomingulise panuse. Ta tegeles sellega terve elu ja selles on ta täiesti kapitaalselt kohal ja siiras. Teine pool ehk tema elu on tavainimese jaoks täis naljaepisoode ja kõike muid juhtumeid," selgitas peaosatäitja Christopher Rajaveer.

"Kahtlemata on see tema tegelaskuju teatrirahvale kümnesse. Lust on teha sellist tegelast, kes ise tuleb sulle poolele teele vastu," lisas Rajaveer.

"See on selline suveetendus, mis ei ole kerge. See ei ole üks neist, peale mida sul pole koju sõites millegi üle järgi mõelda. Siin on mõelda. Mitte ainult muusikast, kõiksusest ja galaktikatest, vaid tegelikult ka inimeseks olemisest, selle rõõmudest ja valudest," märkis produtsent Enno Must.

Näidendis kõlab Urmas Sisaski muusika pianist Tiiu Sisaski ja NUKU koori esituses. Osades astuvad üles Christopher Rajaveer, Garmen Tabor, Kristiin Räägel, Risto Vaidla ja Miika Pihlak.