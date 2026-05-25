Fine5 toob publiku ette Lauri Saatpalu novellil põhineva lavastuse "Hip-hip, hurraa"

"Hip-hip, hurraa" Autor/allikas: Merje Rääbis
5.juunil esietendub Fine5 Tantsuteatri selle aasta kolmas uuslavastus "Hip-hip, hurraa", mis on loodud Lauri Saatpalu samanimelise novelli põhjal.

Novell on kirjutatud spetsiaalselt tunnustatud tantsukunstnikele ja Fine5 asutajatele Tiina Olleskile ning Renee Nõmmikule, kes on ühtlasi lavastuse autorid ja esitajad. Lavastus räägib mitmest armastusest, millest ükski pole teisest suurem ega tähtsam, kuid mis kokku moodustavad ühe suure armastuse loo.

"Hip-hip, hurraa" on humoorikas ja samas mõtlemapanev lavastus kahest paarist putitatud puusaliigestest, kes sobivad teineteisega nagu juust ja vein ning liiguvad koos tantsides läbi elu – vaatamata kõigele. Lavastus valmib koostöös novelli autori Lauri Saatpalu, helilooja Liisa Hirschi, lavastuskunstniku Maarja Meeru ja valguskunstniku Joosep Kurmiga.

Lavastus "Hip-hip, hurraa" on kutsutud 2026. aasta sügisel toimuvale kaasaegsete etenduskunstide festivalile Labo XL San Sebastianis ning kaasaegse tantsu festivalile Ai Confini del Corpo Baris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Fine5 toob publiku ette Lauri Saatpalu novellil põhineva lavastuse "Hip-hip, hurraa"

