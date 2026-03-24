Tänavusel Taff:festil astuvad üles Lauri Saatpalu, Bianca Rantala, Flow Rea jt

Taff:fest 2024
Taff:fest 2024
Muusika

Tänavu seitsmendat korda toimuv Haapsalu jazz-festival Taff:fest 2026 kuulutas välja programmi. 17. ja 18. juulil astuvad Haapsalu linnuse müüride vahel teiste seas lavale Lauri Saatpalu, Bianca Rantale, Flow Rea ja mitmed teised.

Maarja Aarma ja tema ansambel MA esitlevad Haapsalus jaanuari lõpus ilmunud albumit "Fall into Love". Ansambel Flow Rea toob pianist Mathei Florea juhtimisel kuulajateni oma möödunud aastal ilmunud debüütalbumi "Pulse".

Koos Baltic Jazz Trioga tähistab juubelit Toivo Unt koos Baltic Jazz Trioga. Lauri Saatpalu astub lavale koos Raivo Tafenau ansambliga, tuues lavale kava "Ajatu ja aegumatu". Oma ansambliga tuleb Haapsallu ka Soome-Eesti helilooja Bianca Rantala.

Silver Laasi ja Raivo Tafenau eriprojekt "Trubaduur Magistraalil" on pühendatud Gunnar Grapsi loomingule. Sofia Rubina bänd toob aga lavale Marju Kuudi muusika uued arranžeeringud.

"Taff:fest suudab üllatada nii publikut kui ka korraldajaid, sest kui laval on fantastilised muusikud ja lava ees maailma kõige intelligentsem publik, siis seda harukordset sünergiat peab isiklikult kogema," sõnas festivali kunstiline juht Raivo Tafenau.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Tänavusel Taff:festil astuvad üles Lauri Saatpalu, Bianca Rantala, Flow Rea jt

