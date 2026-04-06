Pildid: Fine5 ja Claresis Collective toovad publiku ette lavastuse "Vennale"

"Vennale" avab ühe naise sisemaailma läbi tema suhte kauni ja ihaldatud vennaga. Lavastuse keskmes on õde, kes elab venna varjus, hoolitseb tema eest, jälgib tema armuelu ning mõõdab oma väärtust läbi venna pilgu ja ühiskondlike normide.

Lugu kulgeb läbi argiste detailide, unistuste, seksuaalsete kujutluste ja valusate enesevaatluste, avades keha korraga nii piirava vanglana kui ka võimaliku vabanemise ruumina. Õe vaatenurk asjadele ja elule on näiliselt lihtne ja otsekohene, kuid selle kaudu koorub välja terav ühiskondlik küsimus: kellele on lubatud olla ihaldatav ja armastatud ning kes on määratud jääma nähtamatuks.

E.-L. Karhu on 1982. aastal Helsingis sündinud soome näitekirjanik ja dramaturg, kes lõpetas 2008. aastal Teatrikõrgkooli dramaturgia eriala ning on õppinud ka Berliinis Ernst Buschi nimelises teatrikoolis. Ta on töötanud nii näitekirjaniku kui ka etendus- ja filmidramaturgina. K

arhu looming käsitleb muu hulgas individuaalse vabaduse ja vastutuse teemasid, ühiskondlikke vastuolusid ning hulluse ja mõistuse erinevaid avaldumisvorme. Tema näidendeid on tõlgitud mitmesse keelde. Karhu tuntumate näidendite hulka kuuluvad näiteks "Prinsessa Hamlet" (2017), "Eriopis" (2020) ja "Veljelleni" (2022), millel põhineb ka Eestis lavale jõudev "Vennale".

Lavastaja ja valguskujundaja on Tamur Tohver, kunstnik Jaanus Laagriküll, muusika ja esitus MAITRE, liikumise loojad ja esitajad Amanda Hermiine Künnapas, Kreete Tarmo ja Raho Aadla, konsultant Renee Nõmmik ning lavastuse assistent Helen Moppel. "Vennale" esietendub 6. aprillil Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis.