Polygon Teater jätkab tegevust nime all Claresis Collective

"Vennale" Autor/allikas: Annachiara Gallo
Pärast 17 aastat tegutsemist jätkab Polygoni Teatrikompanii oma tegevust uue nime Claresis Collective all. Nimemuutus ei tähista senisest lähenemisest loobumist, vaid teatri sõnul hoopis sisulist täpsustumist ja edasiarendust.

Claresis Collective'il ei ole püsitruppi, vaid nad koondavad loovisikuid vastavalt loomingulisele vajadusele. "See ei ole uus algus, vaid nime andmine küpsele lähenemisele," ütleb Claresise loominguline juht Tamur Tohver. 

"Polygonis kujunenud vahetu teatri eetika ja esteetika on Claresises jõudnud selgemasse kehameelelisse keelde ja rakendusse. Claresis Collective jätkab professionaalse teatrina, kus inimene, minimalism ja atmosfäär on keskmes ning kus looming sünnib tundlikus, kuid hoitud väljas – seal, kus loomepraktikad saavad kattuda ja ühine teos sündida."

Claresis Collective toob esimese lavastusena koostöös Fine 5 Tantsuteatriga publiku ette E.-L. Karhu näidendi "Vennale". Õde elab venna varjus, hoolitseb tema eest, jälgib tema armuelu ning mõõdab oma väärtust läbi venna pilgu ja ühiskondlike normide. Lugu kulgeb läbi argiste detailide, unistuste, seksuaalsete kujutluste ja valusate enesevaatluste, avades keha korraga nii piirava vanglana kui ka võimaliku vabanemise ruumina. Õe vaatenurk asjadele ja elule on näiliselt lihtne ja otsekohene, kuid selle kaudu koorub välja terav ühiskondlik küsimus: kellele on lubatud olla ihaldatav ja armastatud ning kes on määratud jääma nähtamatuks.

"Vennale" lavastaja  ja valguskujundaja on Tamur Tohver, kunstnik Jaanus Laagriküll, muusika ja esitus Maitre, liikumise loojad ja esitajad Amanda Hermiine Künnapas, Kreete Tarmo ja Raho Aadla, konsultant Renee Nõmmik, lavastuse assistent Helen Moppel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

