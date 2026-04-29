Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

1982. aastal rahvusvahelise teatriinstituudi tantsukomitee poolt ellu kutsutud päeva eesmärgiks on tõsta esile tantsukunsti ühiskondlikku väärtust ja olulisust ning sellele keskendus ka Tallinna kesklinnas toimuv tantsuaktsioon.

Balletireformaatoriks peetava Jean-Georges Noverre'i (1727–1810) sünniaastapäeval toimuva rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine algas päevakohase läkituse ettelugemisega. Läkituse tänavune autor on Kanada koreograaf Crystal Pite, kelle sõnum keskendus kunsti ja tantsu olulisele rollile kui armastuse, vastupanu ja tervenemise kaasaegsele vormile. Pite rõhutas, et tantsukunst on trotslikult loov ja elujõuline ka kõige keerulisemas olukorras, millega meil täna tuleb silmitsi seista.

Rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud tunni aja jooksul juhendasid erinevate institutsioonide tantsukunstnikud Tammsaare pargis lühikesi 15-minutilisi liikumissessioone, millest olid oodatud aktiivselt osa võtma kõik huvilised.

Sündmust korraldasid Eesti Tantsunõukogu eestvedamisel Fine5 tantsuteater, Eesti Rahvusballett, Eesti Tantsuagentuur, Tantsuruum, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ja Sõltumatu Tantsu Lava.