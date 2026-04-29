Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

Rahvusvahelise tantsupäeva tantsuaktsioon
Kolmapäeval toimus Estonia teatri taga Tammsaare pargis avalik ja kaasav tantsuaktsioon, millega tähistati rahvusvahelist tantsupäeva.

1982. aastal rahvusvahelise teatriinstituudi tantsukomitee poolt ellu kutsutud päeva eesmärgiks on tõsta esile tantsukunsti ühiskondlikku väärtust ja olulisust ning sellele keskendus ka Tallinna kesklinnas toimuv tantsuaktsioon.

Balletireformaatoriks peetava Jean-Georges Noverre'i (1727–1810) sünniaastapäeval toimuva rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine algas päevakohase läkituse  ettelugemisega. Läkituse tänavune autor on Kanada koreograaf Crystal Pite, kelle sõnum keskendus kunsti ja tantsu olulisele rollile kui armastuse, vastupanu ja tervenemise kaasaegsele vormile. Pite rõhutas, et tantsukunst on trotslikult loov ja elujõuline ka kõige keerulisemas olukorras, millega meil täna tuleb silmitsi seista.

Rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud tunni aja jooksul juhendasid erinevate institutsioonide tantsukunstnikud Tammsaare pargis lühikesi 15-minutilisi liikumissessioone, millest olid oodatud aktiivselt osa võtma kõik huvilised.

Sündmust korraldasid Eesti Tantsunõukogu eestvedamisel Fine5 tantsuteater, Eesti Rahvusballett, Eesti Tantsuagentuur, Tantsuruum, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ja Sõltumatu Tantsu Lava.

Toimetaja: Karmen Rebane

17:06

Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

16:24

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

15:15

Eesti noortekirjandus 2025: ärme enam salga – siin on vaja veel kõvasti tööd teha

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

11:27

Berit Petolai: kirjandusel võiks olla lepitav ja rahustav jõud

10:14

Eneli Järs: Kanuti Gildi Saal on nüüd suureks saanud, aga jääb hingelt nooreks ja tooreks

10:08

Arvustus: Pakalne "Softpower" pakub eelkõige kohta ja ruumi tajukogemuseks

09:49

Dirigent Paavo Järvi pälvis Jaapanilt Tõusva Päikese ordeni

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

LOETUMAD

28.04

Galerii: Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Berit Petolai

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

27.04

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

28.04

Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

28.04

Suri väliseesti keeleteadlane Jaan Puhvel

28.04

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar: me ei tohi venelaste pärast taanduda

28.04

Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

27.04

Viljandi linnavalitsus soovib kohalikule nukuteatrile uue omaniku leida

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

