Rahvusballeti koreograafide õhtu toob lavale tantsijate värske loomingu

Rahvusooper Estonia kammersaalis jõuab 18. ja 20. juunil publiku ette Eesti Rahvusballeti koreograafide õhtu, mis annab võimaluse näha rahvusballeti tantsijaid koreograafirollis ning nende kolleege uutes, selleks õhtuks loodud teostes.

Eelmisel aastal menukaks osutunud formaat tõi lavale Eesti Rahvusballeti tantsijate koreograafilise loomingu ning jätkub tänavu uute autoritega. Oma loomingut esitlevad taas Eesti Rahvusballeti tantsijad, kel on võimalus astuda lavale mitte ainult interpreedi, vaid ka autori rollis. Kammerlikus õhkkonnas on publikul võimalus vaid õhtul osa saada eriilmelistest tantsuteostest ning näha rahvusballeti artiste tavapärasest erinevas loomingulises kontekstis: koreograafidena, kaasloojatena ja üksteise loomingu tõlgendajatena.

Oma töid esitlevad Sacha Barber, Caroline Hamilton, Karina Laura Leškin, Mia Katrina Lill, Laura Maya, Abigail Payne, Hidetora Tabe, Connor Williams ja Joao Xavier.

Eesti Rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise sõnul kasvavad koreograafid välja just tantsijate seast. "Eesti Rahvusballeti koreograafide õhtu on üks meie repertuaari erilisemaid sündmusi, pakkudes publikule ainulaadset võimalust avastada tantsijate loomingulist maailma väljaspool nende tavapärast rolli laval.Selle erilise õhtu raames on Eesti Rahvusballeti tantsijad loonud täielikult iseseisvalt ja vabatahtlikult oma kolleegidele uued koreograafilised teosed. Loomingulise protsessi käigus on nad täitnud mitmeid rolle – koreograafi, lavastaja, repetiitori, kostüümi- ja valguskunstniku omi –, viies oma ideed algusest lõpuni isikliku nägemuse järgi ellu," ütleb Looris.

Eesti Rahvusballeti koreograafide õhtu toimub Rahvusooper Estonia kammersaalis 18. ja 20. juunil kell 19.00. Etendus kestab umbes 2,5 tundi koos vaheajaga.