Balletiliidu silmapaistva tantsija stipendiumi pälvis Benjamin Oliver Newman

Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin andis Newmanile stipendiumi üle Vanemuise balletilavastuse "Kevadpühitsus" hooaja viimase etenduse järel.

"Väga oluline on tantsijaid tähele panna ja õigel ajal tunnustada. Benjamin Oliver Newman on silma paistnud huvitavate rollide ja kütkestava lavalisusega ning balletiliidu juhatus soovib talle tema lavateel erialaseks arenguks mõeldud stipendiumiga veelgi hoogu juurde anda," sõnas Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin.

Vanemuise balletijuht Jevgeni Gribi sõnul on Newman vaatamata oma noorele eale jõudnud teha mitmeid huvitavaid ja mitmekülgseid rolle, milles on selgelt näha tema arengut ja pühendumust.

"Ta on laval emotsionaalne ja siiras, mis teeb tema esitused eriliseks. Samuti on temaga alati meeldiv koos töötada – ta on avatud, professionaalne ja inspireeriv kolleeg. Mul on väga hea meel, et tema panust on märgatud ja hinnatud," tunnustas Grib.

Eesti Balletiliit annab silmapaistva tantsija stipendiumit välja alates 2018. aastast. Stipendiumi eesmärk on tõsta igal aastal esile ühe andeka ja tööka balletitantsija saavutusi ning motiveerida teda veelgi kõrgemale pürgima.

Varasemalt on stipendiumi pälvinud Eesti Rahvusballett esisolist Sergei Upkin (2025), Vanemuise balletisolist Georgia Toni Hyrkäs (2024) ja Eesti Rahvusballeti nooremsolist Marcus Nilson (2023).