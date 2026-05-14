Galerii: festivali Koolitants 32. hooaeg kulmineerus Jõhvis

Jõhvi kontserdimajas sai läinud nädalavahetusel piduliku lõpu Koolitantsu 32. hooaeg. Kahel päeval toimunud kolm eriilmelist lõppkontserti koondasid Ida-Virumaale enam kui 2000 noort tantsijat ja tantsuõpetajat ning tantsupubliku üle Eesti.

Koolitantsu tänavune festivalihooaeg liikus läbi 11 maakondliku tantsupäeva ja 18 kontserdi, kus alates jaanuarist kuni märtsi lõpuni jõudis lavale sadu tantse. Maakondlikel tantsupäevadel nähtud loomingu põhjal tegi lõppkontsertidel esinevate laureaatide valiku žürii koosseisus Kristiina Vilipõld, Igor Lider ja Daniela Privis.

Lõppkontserdid toimusid Jõhvi kontserdimajas sarnaselt aastatele 2006 ja 2016. Kokku jõudis Jõhvis publiku ette 84 erineva käekirja ja looga tantsu, mis andsid põhjaliku ülevaate Eesti noorte tantsu hetkeseisust regionaalselt, žanrilisest mitmekesisusest ning uutest suundadest.

"Teekond Jõhvi on kinnitanud, et Koolitantsu süda peitub küsimuses "miks?". Me ei otsi ainult tehnilist täiuslikkust, vaid tantse, mis kõnetavad ja milles on tajutav see sõnadega seletamatu tunne," ütles festivali peakorraldaja Raido Bergstein. "Koolitants ei ole võistlus, vaid kunst, kus kõige olulisem on looja isikupära ning julgus jääda laval ja oma loomingus iseendaks."

Kontserte juhtisid laulja, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent Kärt Anton ning tele- ja filmimaailmas tegutsev saatejuht ja näitleja Aaron Thor Härm.

Muusikalist ja tantsulist vahepala festivali tantsudele pakkus revüüteater Starlight Cabaret koos solistide Kalle Sepa ja Kärt Antoniga. Maakondlikel tantsupäevadel osalesid lisaks noortele tantsijatele ka professionaalsed tantsuteatrid ETA Kompanii, Zuga Ühendatud Tantsijad ning Fine5 tantsuteater.

Lõppkontsertide vahel toimus Jõhvi kontserdimajas ka žüriiliikmete vestluspaneel Tartu Ülikooli teatriteaduste tudengi Karina Reisi juhtimisel, mis võttis kokku käesoleva festivaliaasta ning käsitles tantsuelu ja Koolitantsu tegemisi ka laiemalt. Vestluspaneelis osalesid maakondlike tantsupäevade žüriiliikmed Igor Lider, Daniela Privis ja Kristiina Vilipõld ning žüriijuht Aneta Varts.

Igor Lideri sõnul on Koolitants üleriigiline sündmus, mille väärtus seisneb enne lõppkontserte toimuvates tantsupäevades erinevates maakondades ning see tekitab kohapeal tunde, et kuigi sündmus toimub sealsamas, on tegemist suure ja ühise festivaliga üleriiklikul tasandil. Aneta Varts lisas, et kultuuri- ja tantsuelu ei toimu ainult suurtes linnades. "Kohtumised ja kokkupuuted kohalike tantsuõpetajate ja kultuuritegelastega üle riigi on just see, mis igast festivaliaastast sügavalt hinge läheb," sõnas ta.

Lõppkontsertidel tunnustasid tantsuvaldkonna organisatsioonid õpetajaid, koreograafe ja tantsuloomingut omapoolsete eripreemiatega:

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (Anne Tamm-Kivimets, Monika Tomingas, Karoline Suhhov)

Tantsukunstilise loomingu eest tantsuõpetajale, kelle looming tõstab esile tantsukunsti, loovust, sügavust ning laste ja noorte eneseväljenduse võimalusi.

Kati Mägar

Keiti Leon

Häldi Kasak

Eesti Rahvusballett (Linnar Looris)

"Kui mets ärkab…" , autor Liina Baranova, Tantsuansambel Neposedõ – Huvitavalt kaasajastatud ja esitatud rahvatants.

, autor Liina Baranova, Tantsuansambel Neposedõ – Huvitavalt kaasajastatud ja esitatud rahvatants. "Kell viis õhtul", autor Maria Rääk, ArteFlamenco – Hea stiilitunnetuse, huvitava rekvisiidikasutusega ja stiilse intensiivsusega flamenco tants.

Tartu Ülikooli ViljandikKultuuriakadeemia etenduskunstide osakond (Lotta Laureen Loo, Kertu Vähi, Katrin-Liis Seppenen)

"Mine metsa!" , autor Kerstin Lõhmus, Tähtvere tantsukeskus – Meisterlik heli, kehalise liikumise ja kohalolu sümbioos.

, autor Kerstin Lõhmus, Tähtvere tantsukeskus – Meisterlik heli, kehalise liikumise ja kohalolu sümbioos. "Kes mahub!" , autorid Kärt Tõnisson ja tantsijad, PJKtants – Leidlik ruumikasutus ja loominguliste lahenduste kooskõla.

, autorid Kärt Tõnisson ja tantsijad, PJKtants – Leidlik ruumikasutus ja loominguliste lahenduste kooskõla. "Kas ma olen ainus?", autorid Egely Sarv ja tantsijad, tantsukool Tantsutsoon – Tantsijate kohalolu, grupitunnetuse ja ruumi täitmise meisterlikkus.

Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia õppekava (Merilin Kruberg)

"Uuskuu", autorid Helena Laur ja Berta Parv, Error tantsukool – Meisterliku ja veenva lavalise kohaloluga esitus.

Eesti Tantsuagentuuri noortežürii (Anette Nurm, Saskia Alas, Viktoria Videvik, Anna Dorošenko, Juuli Soomann, Annabel Mürk)

"Tagumise pingi rahvas" , autor Maris Kahre, Tähtvere tantsukeskus – Meeldejääv, kaasahaarav ja krutskeid täis esitus, mis tekitas soovi tagumise pingi rahvaga liituda!

, autor Maris Kahre, Tähtvere tantsukeskus – Meeldejääv, kaasahaarav ja krutskeid täis esitus, mis tekitas soovi tagumise pingi rahvaga liituda! "Õdelus" , autorid tantsijad, Anne Tamm-Kivimets, Helena Krinal ja Johhanna Anett Toomel-Heile, Just tantsukool – Vaikse, helge ja hetkes olemise tundega lavastus.

, autorid tantsijad, Anne Tamm-Kivimets, Helena Krinal ja Johhanna Anett Toomel-Heile, Just tantsukool – Vaikse, helge ja hetkes olemise tundega lavastus. "2.0", autor Jane Pärn, Bertram Studios – Külluslike ja mõjusate kujunditega koreograafia teineteist hoidvas esituses.

Koolitants 2026 publiku lemmikuks kuulutati tantsustuudio Dance Dream Noored Viljandist tantsuga "Viikingid", tantsu autorid on Rita Austrin ja Kalver Kaseorg.