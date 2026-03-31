Klassikaraadio tähistab sünnipäeva eriprogrammi ja muusikalise etteütlusega

Muusika
Klassikaraadio diktaat
Klassikaraadio diktaat
Muusika

Klassikaraadio kutsub sünnipäeval 1. aprillil kirjutama muusikalist etteütlust, pakub kringlit, korraldab viktoriini ning täidab kuulajate muusikasoove. Sünnipäevakontserdil esineb Havryil Sydoryk sõpradega, päeva lõpetab Tõnu Kõrvitsa "Fantaasia".

"Klassikaraadio sünnipäeva peategelased on kuulajad. Inimesed, kes on meiega ühel lainel – olgu see iga päev või iga nädal, kord kuus või kord aastas. Oma sünnipäeval soovime nendega koos midagi toredat ette võtta," tutvustas Klassikaraadio värske peatoimetaja Miina Pärn 1. aprilli saatepäeva.

Kell 7 äratab kuulajaid Klassikahommiku saatejuht Marius Peterson ning sünnipäeva puhul algab hommikumäng varem, kell 8.33. Kui tavaliselt helistavad kuulajad saatejuhile, siis sedapuhku helistab saatejuht kuulajatele. Registreeruda saab SIIN.

Kell 10 alustab tundi Klassikaraadio solfedžoõpetaja Siim Aimla. Muusikalist etteütlust ehk diktaati kirjutavad otse-eetris Rahvusooper Estonia ooperisolist Helen Lokuta, ERR-i helirežissöör Kaspar Karner, EMTA tudeng Nora Tamra, laulja Ott Lepland ning ajakirjanik ja segakoori HUIK! laulja Kadri Põlendik. Ka raadiokuulajad saavad võimaluse taaselustada solfedžotunnis õpitut ning parimatele jagatakse auhindu. 

Kell 10.30 algab sünnipäevasaade "Kringel". Anne Aavik ja Ivo Heinloo kutsuvad külalisi ning korraldavad viktoriini. Suudiosse tulevad häälekunstnikud Ivi Rausi, Sirje Medell ja Anett Tamm, tenor Oliver Kuusik, kontrabassist Andres Kungla, mõtleja Hektolei Paju, džässpianist Mikk Kaasik ja laulja Maarja Aarma.

Kell 12.15 võtab stuudios koha sisse dünaamiline duo Lisete Velt-Miina Pärn. Plaanis on avalikustada tõelise maiuspala, mis võib muuta muusika-aasta käiku.

Kell 13 ootab "Sünnipäeva soovikontsert" kuulajate muusikasoove. Stuudiotelefon: 611 42 85, e-post: klassika@err.ee. Saatejuht on Kaisa Jõhvik.

Kell 19 toimub Klassikaraadio pidulik sünnipäevakontsert, mille peaesineja on Klassikatäht Havryil Sydoryk. Havryil on laval koos oma sõpradega ning kavas on tema omalooming, Johann Sebastian Bachi ja Fryderyk Chopini muusika. Otseülekande Eesti Raadio I stuudiost toob kuulajateni saatejuht Nele-Eva Steinfeld.

Kell 20 on eetris "Kange kraam" ehk tõeliselt kange klassika Kaisa Jõhviku valikul.

Kell 22 teeb Klassikaraadiole sünnipäevakingituse Tõnu Kõrvits, kes valib südaööni muusikat saates "Fantaasia".

Toimetaja: Kaspar Viilup

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo