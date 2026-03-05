Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

Kikase lauale jõudis film mõnda aega enne seda, kui võtted algasid. "See on päris suur privileeg. Tihtilugu liitub helilooja Eestis siis, kui päris palju materjali on juba valmis. Mõnes mõttes on jällegi lihtne, et pilt antakse ette ja hakkad pildi peale kirjutama. Teistpidi seab see väga suure "spikri" ette, suunab su muusikakirjutamist. Mis on ka mõnes mõttes mõistlik ja hea, aga tegelikult, kui lugeda seda esmast stsenaariumit ja hakata sinna peale muusikat kirjutama, siis muusikakirjutajana on see kõige vabam viis," selgitas Kikas.

"Säärase mulgi" käsikirja lugeski Kikas ribadeks. "Pidin hakkama mõtlema, kust otsast kinni haarata. Meil oli Ergo Kullaga kohe algusest peale üksmeel, et kuna tegu on jandi või lõbusa vaatemänguga, siis naljamuusikat me tegema ei hakka. Ei hakka illustreerima koomilisi hetki omakorda koomilise muusikaga. See oli ka vist põhjus, miks Ergo minu poole pöördus. Ma tegelikult ei ole sellise koomilise žanriga väga palju kokku puutunud. Minu žanrieelistus on pigem selline tumedam, tugev draama," selgitas helilooja.

"Sellelt pinnalt, et me ei hakka tegema komöödiafilmi-muusikat, hakkasime vaikselt minema. Proovisime hoida pildi väga rõõmsa, positiivse, helge, koomilise, aga seda toetab tegelikult tõsine muusika," lisas Kikas, kes on loonud muusikat ka kolmele Ergo Kulla seriaalile.

"Säärase mulgi" materjaliga tutvudes hakkas Lydia Koidula kui tegelase mängu tulemisel Kikase peas kohe mängima Koidula luuletuse "Kodu" viisistus "Meil aiaäärne tänavas". "Mu algne impulss oligi see lugu. Püüdsin seda lugu lammutada tükkideks lahti. Tähelepanelik kuulaja kuuleb seda kõikidest filmilugudest ka ära," märkis Kikas, kelle töö oli pigem stuudiopõhine.

"Ma ei käinud väga palju võtteplatsil. Vist ühe korra käisin vaatamas, kuidas need käivad. Pidin seal isegi orelit mängima, aga üldiselt olin väga stuudiopõhine," tõdes helilooja. Orelimäng aga filmi sisse ei jäänud. "Ergo veel palus, et ma kasvataks endale habeme. Kolm kuud olin päris korralik habemik, aga filmi see sisse ei jäänud. Võib-olla ma olin nii hea näitleja, et mängisin kõik peaosatäitjad üle ja ei julgetud sisse jätta," naljatles Kikas.