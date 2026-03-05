X!

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

Film
Foto: Kreete Kitse
Film

Filmi "Säärane mulk" helilooja Tiit Kikas rääkis Klassikaraadios, kuidas režissöör Ergo Kullaga võeti eesmärgiks illustreerida helget ja koomilist pilti tõsise muusikaga.

Kikase lauale jõudis film mõnda aega enne seda, kui võtted algasid. "See on päris suur privileeg. Tihtilugu liitub helilooja Eestis siis, kui päris palju materjali on juba valmis. Mõnes mõttes on jällegi lihtne, et pilt antakse ette ja hakkad pildi peale kirjutama. Teistpidi seab see väga suure "spikri" ette, suunab su muusikakirjutamist. Mis on ka mõnes mõttes mõistlik ja hea, aga tegelikult, kui lugeda seda esmast stsenaariumit ja hakata sinna peale muusikat kirjutama, siis muusikakirjutajana on see kõige vabam viis," selgitas Kikas.

"Säärase mulgi" käsikirja lugeski Kikas ribadeks. "Pidin hakkama mõtlema, kust otsast kinni haarata. Meil oli Ergo Kullaga kohe algusest peale üksmeel, et kuna tegu on jandi või lõbusa vaatemänguga, siis naljamuusikat me tegema ei hakka. Ei hakka illustreerima koomilisi hetki omakorda koomilise muusikaga. See oli ka vist põhjus, miks Ergo minu poole pöördus. Ma tegelikult ei ole sellise koomilise žanriga väga palju kokku puutunud. Minu žanrieelistus on pigem selline tumedam, tugev draama," selgitas helilooja.

"Sellelt pinnalt, et me ei hakka tegema komöödiafilmi-muusikat, hakkasime vaikselt minema. Proovisime hoida pildi väga rõõmsa, positiivse, helge, koomilise, aga seda toetab tegelikult tõsine muusika," lisas Kikas, kes on loonud muusikat ka kolmele Ergo Kulla seriaalile.

"Säärase mulgi" materjaliga tutvudes hakkas Lydia Koidula kui tegelase mängu tulemisel Kikase peas kohe mängima Koidula luuletuse "Kodu" viisistus "Meil aiaäärne tänavas". "Mu algne impulss oligi see lugu. Püüdsin seda lugu lammutada tükkideks lahti. Tähelepanelik kuulaja kuuleb seda kõikidest filmilugudest ka ära," märkis Kikas, kelle töö oli pigem stuudiopõhine.

"Ma ei käinud väga palju võtteplatsil. Vist ühe korra käisin vaatamas, kuidas need käivad. Pidin seal isegi orelit mängima, aga üldiselt olin väga stuudiopõhine," tõdes helilooja. Orelimäng aga filmi sisse ei jäänud. "Ergo veel palus, et ma kasvataks endale habeme. Kolm kuud olin päris korralik habemik, aga filmi see sisse ei jäänud. Võib-olla ma olin nii hea näitleja, et mängisin kõik peaosatäitjad üle ja ei julgetud sisse jätta," naljatles Kikas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Delta", intervjueeris Ivo Heinloo

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

18:55

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

18:50

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

18:45

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

18:16

Galerii: Viimsi Artiumi uue näitused toovad kokku pikaaegsed teekaaslased

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

17:33

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus avab kunstiklassika kaudu konserveerimise maailma

15:55

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

14:52

Headreadi raamatuaasta blogi: "Eesti muinasjutud III. Novellmuinasjutud"

13:29

Romaani "Nutivaba" autor Hugo Vaher: tahtsin kirjutada midagi rõõmsamat

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

13:20

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

04.03

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo