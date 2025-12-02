X!

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

Teater
Ooperi
Vaata galeriid
18 pilti
Teater

Estonias algas eneseotsinguid ja keskkonnateemasid lahkava ooperi "Väike kaval rebane" prooviperiood. Lavastaja Priit Võigemasti sõnul räägib lugu muuhulgas ka sellest, et inimesed ei pruugi alati oma loomalikest vajadustest ja instinktidest teadlikud olla, sest moraal, häbi, kombed ja religioon ehk kultuur hoiab meid kenasti sündsates piirides.

"Väike kaval rebane" on lugu looduse igavesest ringkäigust ja elu kaduvusest, aga ka lugu vabadusest, identiteediotsinguist ning igatsusest millegi suurema järele.

Mets ei ole hea ega halb, vaid keskkond, kus elu toimib oma seaduste järgi ja inimeste loodud reeglid seal ei kehti. Tšehhi helilooja Leoš Janáček näitab elu- ja loodustsükli kulgemist ning inimeste olemust, kes ei suuda tsükliga leppida – ja võimalust, kuidas seda siiski teha.

"Inimene on osa loomariigist, meeldib see meile või mitte. Kuigi oleme sajandite ja aastatuhandetega kudunud enda ümber tiheda kultuurikookoni, kannustavad meid endiselt väga loomalikud vajadused ja instinktid: tung paljuneda, oma territooriumi kaitsta. Ka nälg ja lihtsalt soov ellu jääda. Ma kahtlustan, et loom meie kõigi sees juhib meie elu tunduvalt rohkem, kui me seda endale tunnistada julgeme. Me ei pruugi alati nendest tungidest isegi teadlikud olla, sest moraal, häbi, kombed, religioon – ühesõnaga kultuur – hoiab meid kenasti sündsates piirides ja ei lase meil loomastuda," ütles lavastaja Priit Võigemast.

Ooper tõstab kilbile tõdemuse, et elu ei ole lihtsalt sündmuste ahel, mille lõpus ootab surm, vaid järjepidev hingamine, kus iga kaotus loob ruumi uuele algusele.

Nimiosas Rebasena Kristel Pärtna ja Elena Brazhnyk, Metsniku rollis Tamar Nugis ja Rauno Elp, Rebase kaaslase osas Helen Lokuta ja Karis Trass. Teistes osades Rahvusooper Estonia solistid, koor ja poistekoor. Rahvusooperi orkestrit dirigeerivad Arvo Volmer ja Kaspar Mänd.

Tšehhi helilooja Leoš Janáčeki teose toovad publiku ette lavastaja Priit Võigemast, kunstnik Rosita Raud (Eesti Noorsooteater), koreograaf Ingmar Jõela, videokunstnik Aljona Movko-Mägi, valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater). Lavastuse muusikajuht on Arvo Volmer.

Lavastus esietendub 30. jaanuaril 2026.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:55

Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

16:47

Sõpruse kino tegevjuht Gert Põrk: kino roll on anda ka filmidele konteksti

16:35

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

14:35

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:27

Indrek Koff: lemmikkirjanik on põhimõtteliselt mõttekaaslane

11:31

Erika Salumäest rääkiv mängufilm jõuab kinodesse tuleva aasta veebruaris

10:46

Kairi Look: meil on rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

10:46

Kairi Look: meil on rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

14:35

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

30.11

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

01.12

Mart Juure raamatusoovitused: Andrus Kasemaa, Muriel Spark, Gert Kiiler jt

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

01.12

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

01.12

Suvise Kikumu kõrval toimub Jänedal tuleval aastal ka talvefestival

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo