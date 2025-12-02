Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

Estonias algas eneseotsinguid ja keskkonnateemasid lahkava ooperi "Väike kaval rebane" prooviperiood. Lavastaja Priit Võigemasti sõnul räägib lugu muuhulgas ka sellest, et inimesed ei pruugi alati oma loomalikest vajadustest ja instinktidest teadlikud olla, sest moraal, häbi, kombed ja religioon ehk kultuur hoiab meid kenasti sündsates piirides.

"Väike kaval rebane" on lugu looduse igavesest ringkäigust ja elu kaduvusest, aga ka lugu vabadusest, identiteediotsinguist ning igatsusest millegi suurema järele.

Mets ei ole hea ega halb, vaid keskkond, kus elu toimib oma seaduste järgi ja inimeste loodud reeglid seal ei kehti. Tšehhi helilooja Leoš Janáček näitab elu- ja loodustsükli kulgemist ning inimeste olemust, kes ei suuda tsükliga leppida – ja võimalust, kuidas seda siiski teha.

"Inimene on osa loomariigist, meeldib see meile või mitte. Kuigi oleme sajandite ja aastatuhandetega kudunud enda ümber tiheda kultuurikookoni, kannustavad meid endiselt väga loomalikud vajadused ja instinktid: tung paljuneda, oma territooriumi kaitsta. Ka nälg ja lihtsalt soov ellu jääda. Ma kahtlustan, et loom meie kõigi sees juhib meie elu tunduvalt rohkem, kui me seda endale tunnistada julgeme. Me ei pruugi alati nendest tungidest isegi teadlikud olla, sest moraal, häbi, kombed, religioon – ühesõnaga kultuur – hoiab meid kenasti sündsates piirides ja ei lase meil loomastuda," ütles lavastaja Priit Võigemast.

Ooper tõstab kilbile tõdemuse, et elu ei ole lihtsalt sündmuste ahel, mille lõpus ootab surm, vaid järjepidev hingamine, kus iga kaotus loob ruumi uuele algusele.

Nimiosas Rebasena Kristel Pärtna ja Elena Brazhnyk, Metsniku rollis Tamar Nugis ja Rauno Elp, Rebase kaaslase osas Helen Lokuta ja Karis Trass. Teistes osades Rahvusooper Estonia solistid, koor ja poistekoor. Rahvusooperi orkestrit dirigeerivad Arvo Volmer ja Kaspar Mänd.

Tšehhi helilooja Leoš Janáčeki teose toovad publiku ette lavastaja Priit Võigemast, kunstnik Rosita Raud (Eesti Noorsooteater), koreograaf Ingmar Jõela, videokunstnik Aljona Movko-Mägi, valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater). Lavastuse muusikajuht on Arvo Volmer.

Lavastus esietendub 30. jaanuaril 2026.