Rahvusooper Estonias jõuab lavale ühiskonnakriitiline balletilavastus

Lavastuse esimese osa "In the Middle, Somewhat Elevated" autor on koreograaf William Forsythe. 1987. aastal Pariisi ooperi balletitrupile loodud lavastuses uuris Forsythe keha liikumisvõime piire, nõudes tantsijatelt erakordselt täpset muusika- ja rütmitaju ning tehnilist virtuoossust. Lavastus ei jutusta konkreetset lugu, vaid lähtub igast laval olevast tantsijast.

Lavastuse teine osa, Linnar Loorise "30,75" jõuab lavale esimest korda. Looris on loonud selle spetsiaalselt Eesti Rahvusballeti trupile. Lavastus räägib , kuidas kunsti püütakse kontrollida ja suunata nii raamidesse surumise, alarahastuse kui tuhande eriarvamuse kaudu. Ühtlasi paneb küsitakse, kes defineerib kunsti: kas poliitikud, loojad, publik või selle kunsti müüjad?

"In the Middle, Somewhat Elevated" Autor/allikas: Rünno Lahesoo

Eesti Rahvusballeti juhi Linnar Loorise sõnul pannakse nende kahe teosega laval tantsupunki.

"Miks ma ütlen punk? Sest punk on protest. See on "Ei" kõigele, mis on liiga korralik, viisakas ja korporatiivne. Punk ei taha sobituda; ta tahab karjuda, rabeleda ja näidata: "Ma olen olemas, ja ma ei tee seda sinu reeglite järgi!" avas balletijuht.

Laval on Eesti Rahvusballeti tantsijad.