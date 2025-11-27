X!

Rahvusooper Estonias jõuab lavale ühiskonnakriitiline balletilavastus

Teater
„30,75“
„30,75“ Autor/allikas: Rünno Lahesoo
Teater

Rahvusooperis Estonia esietendub reedel balletilavastus "Forsythe & Looris", mis toob publiku ette koreograaf William Forsythe'i ning Eesti Rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise verivärske ühiskonnakriitilise lavaloo.

Lavastuse esimese osa "In the Middle, Somewhat Elevated" autor on koreograaf William Forsythe. 1987. aastal Pariisi ooperi balletitrupile loodud lavastuses uuris Forsythe keha liikumisvõime piire, nõudes tantsijatelt erakordselt täpset muusika- ja rütmitaju ning tehnilist virtuoossust. Lavastus ei jutusta konkreetset lugu, vaid lähtub igast laval olevast tantsijast.

Lavastuse teine osa, Linnar Loorise "30,75" jõuab lavale esimest korda. Looris on loonud selle spetsiaalselt Eesti Rahvusballeti trupile. Lavastus räägib , kuidas kunsti püütakse kontrollida ja suunata nii raamidesse surumise, alarahastuse kui tuhande eriarvamuse kaudu. Ühtlasi paneb küsitakse, kes defineerib kunsti: kas poliitikud, loojad, publik või selle kunsti müüjad?

"In the Middle, Somewhat Elevated" Autor/allikas: Rünno Lahesoo

Eesti Rahvusballeti juhi Linnar Loorise sõnul pannakse nende kahe teosega laval tantsupunki.

"Miks ma ütlen punk? Sest punk on protest. See on "Ei" kõigele, mis on liiga korralik, viisakas ja korporatiivne. Punk ei taha sobituda; ta tahab karjuda, rabeleda ja näidata: "Ma olen olemas, ja ma ei tee seda sinu reeglite järgi!" avas balletijuht.

Laval on Eesti Rahvusballeti tantsijad.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

13:27

Rahvusooper Estonias jõuab lavale ühiskonnakriitiline balletilavastus

11:55

Ilmasõjajärgsed ühepereelamud on defitsiidi ja praktilise meele nägu

11:47

Yasmyn avaldas neljanda sooloalbumi "Intuition"

11:38

Uuring: kuulsuse ahelad kipuvad lauljaid enneaegu lämmatama

11:35

Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

11:21

Headreadi raamatuaasta blogi: Iida Turpeineni "Surelikud"

10:40

Astrid Lindgreni teos "Mio, mu Mio" jõuab esmakordselt Eesti teatrilavale

10:22

Tõnis Niinemets: tunnen rõõmu, et mu repertuaar on nii eriilmeline

09:31

Timo Steiner: personali muutmine ei lahendaks koolisiseseid pingeid

26.11

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.11

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

26.11

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

26.11

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

25.11

Tõnu Viik: võime kaotada osa põlvkonnast, keda oleks Eesti tööturule hädasti vaja

25.11

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

25.11

Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

24.11

Suri saksa näitleja Udo Kier

25.11

Anna Hintsi täispikk mängufilm "Must karvane elukas" pälvis Torinos arenduspreemia

26.11

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

26.11

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo