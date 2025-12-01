"Fränk" võitis India rahvusvahelisel filmifestivalil parima debüütfilmi auhinna

X!

Tänavu 56. korda Goas toimunud India rahvusvahelisel filmifestivalil läks parima debüütfilmi auhind jagamisele Tõnis Pilli "Fränki" ja Iraani filmi "My Daughter´s Hair" vahel.

"Auhindade pärast me neid lugusid ei jutusta, aga hea tunne on küll kui filmi tunnustatakse," ütles filmi režissöör Tõnis Pill. "Loodame jõuda Aasias levisse", lisas filmi produtsent Ivo Felt.

"Fränk" jõudis Eesti kinodesse kevade, kogudes pea 112 000 piletiga vaatajat. Filmis mängivad Derek Leheste, Oskar Seeman, Tõru Kannimäe, Märt Pius, Priit Võigemast, Tiina Tauraite, Katariina Tamm, Oliver Kõvask, Jekaterina Linnamäe, Märt Avandi jt.

"Fränki" kaasstsenarist on Laura Raud, operaator on Peter Kollanyi, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Moonika Põdersalu, helirežissöör Aleksandra Koel, helilooja Markus Robam.

"Fränk" on loodud stuudios Allfilm, produtsendid on Ivo Felt ja Johanna Trass, kaasprodutsentideks Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid (Tallifornia) ning Alvar Kõue ja Henri Savitski (High Voltage).

