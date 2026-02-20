Pärnu suvelavastus noorest merekarust kolib talveks Tallinna Lennusadamasse

Muusikaline koguperelugu jutustab merearmastusest ja meremehetarkustest, siin on romantikat ja seiklusi, tuult ja tormi. Laval on Saara Nüganen ja Oskar Seeman ning kõlab elav muusika pootsman Marko Matvere eestvedamisel.

"See on üks suur armastuskiri merele, meresõidule ja kõigele, mis seondub merega. See räägib ühest poisist, kelle nimi on Oskar ja kes armastab kõike, mis merega on seotud ning tema emast, kellele see sugugi ei meeldi, ja kuidas nad siis omavahel hakkavad seda probleemi arutama," ütles ema osatäitja Saara Nüganen.

"Lennusadamas on ikka äge, siin on nii palju ruumi, me mängime ka binokliga ja saab distantsi pealt reaalselt meremärke otsida ja vaadata. Meremuuseumi inimesed on meid väga hästi vastu võtnud ja toitnud meis seda kirge," ütles Oskari osatäitja Oskar Seeman.