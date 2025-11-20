X!

Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

Teater
Koguperemuusikal
Koguperemuusikal "Nösperi Nönni Natuke" Autor/allikas: ERR
Teater

Endla teatris esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke". Silvia Rannamaa muinasjutu tõi lavale Tiina Mälberg, lavastuse muusika kirjutas Mingo Rajandi.

Vana nõiamoor Nösperi Nönn teeb valmis veel ühe Natukese ja sellest Natukesest Endla uus koguperelavastus räägibki.

"Mina olen nõiatütar ja Oskar on meil siin kuningapoeg, noor kuningas," ütles näitleja Luisa Lõhmus. "Nösperi Nönni Natuke on vesikupust valmistatud nõialaps, kes ei ole päris nõialapse moodi. Ta on natuke rohkem inimlapse moodi, aga kas ta lõpuks on inimlaps või nõialaps, see jääbki natukene õhku."

Muusikaline lavastus on sündinud Silvia Rannamaa muinasjutu põhjal. Lavastuse muusika on loonud Mingo Rajandi.

"See on üks 1977. aastal kirjutatud muinasjutt, Eesti oma lugu. Ma olen seda lugu kogu aeg enda hinges kandnud, juba enda esimesest lugemisest saadik, lapsena, ja arvanud, et see peaks lavale jõudma," ütles lavastaja Tiina Mälberg.

Mälberg lisas, et lavastus tegeleb inimeseks olemise teemadega. "Elu usaldamisega. Vanemate põlvkondade kuulamise ja omaenda tee leidmisega seal kõrval. Seal on palju, mille peale kaasa mõelda," lisas Mälberg.

"See on eelkõige kasvamise lugu," ütles näitleja Oskar Seeman.

"See on kindlasti lugu headusest ja omamoodi armastusest, sõprusest, kahe maailma kokkupõrkamisest ja võlumaailmast," sõnas Lõhmus.

Kogupere muusikaline muinaslugu "Nösperi Nönni Natuke" esietendus Endla teatri suures saalis.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:00

Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

18:56

Eesti kunstnikud osalevad New Yorgi ehtekunsti nädalal

16:32

Epp Maria Kokamägi: minu kõige parem maal pole ikka veel valminud

14:49

Wielsi residentuuriprogrammi Brüsselisse valiti Tõnis Jürgens

14:27

Galerii: esilinastus loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

14:24

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

13:07

Headreadi raamatuaasta blogi: Tristan Priimäe "101 Eesti filmi"

12:47

PÖFF-i päevik | Elisabeth Kužovniku "Stiina" võtab lühikesest kestusest maksimumi

12:42

"Plekktrummi" külaline on Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik

10:55

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:55

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

19.11

ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

14:24

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

12:47

PÖFF-i päevik | Elisabeth Kužovniku "Stiina" võtab lühikesest kestusest maksimumi

18.11

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

19.11

Arvustus. Maailm ubustub üha enam

19.11

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

18.11

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

09:33

Alar Karis: tihti ahmime endasse infot, aga see ei tähenda, et me ka targemaks saame

19.11

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo