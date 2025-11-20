Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

Vana nõiamoor Nösperi Nönn teeb valmis veel ühe Natukese ja sellest Natukesest Endla uus koguperelavastus räägibki.

"Mina olen nõiatütar ja Oskar on meil siin kuningapoeg, noor kuningas," ütles näitleja Luisa Lõhmus. "Nösperi Nönni Natuke on vesikupust valmistatud nõialaps, kes ei ole päris nõialapse moodi. Ta on natuke rohkem inimlapse moodi, aga kas ta lõpuks on inimlaps või nõialaps, see jääbki natukene õhku."

Muusikaline lavastus on sündinud Silvia Rannamaa muinasjutu põhjal. Lavastuse muusika on loonud Mingo Rajandi.

"See on üks 1977. aastal kirjutatud muinasjutt, Eesti oma lugu. Ma olen seda lugu kogu aeg enda hinges kandnud, juba enda esimesest lugemisest saadik, lapsena, ja arvanud, et see peaks lavale jõudma," ütles lavastaja Tiina Mälberg.

Mälberg lisas, et lavastus tegeleb inimeseks olemise teemadega. "Elu usaldamisega. Vanemate põlvkondade kuulamise ja omaenda tee leidmisega seal kõrval. Seal on palju, mille peale kaasa mõelda," lisas Mälberg.

"See on eelkõige kasvamise lugu," ütles näitleja Oskar Seeman.

"See on kindlasti lugu headusest ja omamoodi armastusest, sõprusest, kahe maailma kokkupõrkamisest ja võlumaailmast," sõnas Lõhmus.

Kogupere muusikaline muinaslugu "Nösperi Nönni Natuke" esietendus Endla teatri suures saalis.