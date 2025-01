Urmas Vadi viib Rakvere Teatris keskealised taas lasteaeda

Rakvere Teatris algasid sellel nädalal Urmas Vadi kirjutatud näidendi "Lasteaed" proovid, mis jõuab lavale autori enda käe all.

Emakeelepäeval esietenduv algupärand jutustab veidi väsinud keskealistest, kes ei taha veel elule alla vanduda ja otsustavad tegutseda. Soov on saada paremateks inimesteks, kes oskaksid teiste inimestega suhelda. Et haridustees ja hinges poleks lünki, otsustavad nad minna tagasi lasteaeda.

"Laps ei mõista, miks ta ei või lihtsalt edasi magada. Seesama tunne on täiskasvanud inimestel ka. Kas me saame aru, mida me teeme ja kuhu tegelikult läheme?" arutles Urmas Vadi.

"Lasteaed" esietendub Rakvere Teatri väikeses majas 14. märtsil.

Autor ja lavastaja Urmas Vadi. Osades Jaune Kimmel, Tiina Mälberg, Anneli Rahkema ja Peeter Rästas.