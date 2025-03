Galerii: Rakvere teatris tuli lavale Urmas Vadi "Lasteaed"

Urmas Vadi ütles, et "Lasteaia" lugu panid teda kirjutama tunded, mida ta on kogenud lapsevanemana, aga ka mälestused, mis on jäänud lapsena lasteaeda minemisest.

"See tunne, et sa tegelikult ise magad, aga keegi sind kuhugi veab, ei tea kuhu – see oli üks tõuge," ütles Vadi.

"Teine tõuge oli see, et saad juba vanemaks, oled juba üle 40 aasta vana ja mõtled, et ma olen koolis käinud ja inimestega juba suhelnud ja oskan mõnda asja ja mingisuguseid töid, aga siis ühel hetkel saad aru, et tegelikult on teadmistes ja sotsiaalsetes oskustes nii suured augud sees, et peaks minema tagasi lasteaeda. Ja needsamad keskealised siis lähevadki sinna lasteaeda tagasi," selgitas ta.

Neli näitlejat mängivad loos erinevaid tegelasi, olles muu hulgas nii lapsed, lastevanemad kui ka lasteaiatöötajad.

"Me ei loo mingisuguseid nähtavalt tohutuid karaktereid, vaid me seesmiselt oleme nende murede, nende rõõmude, nende hoiakutega inimesed. See loobki selle tunde mulle, et kõik nad on huvitavad, et ma ei pea mõtlema väliselt tohutult mingisugustele asjadele. Kui me seesmiselt anname edasi nende inimeste muresid, rõõme, siis palju puhtamalt jõuab see ka vaatajani," kirjeldas näitleja Jaune Kimmel.

Kimmeli sõnul on Urmas Vadi tekst väga eluline.

"Seal on valu, seal on rõõm, seal on kurbus, seal on lihtsus, seal on raskus. See on niivõrd eluline, et seda teksti oli lust proovis lugeda ja lust sellega töötada on olnud siiamaani," ütles näitleja.

"Lasteaia" kõik selle kevade üheksa etendust müüdi juba enne esietendust välja.

"See on ju väga tore, et need etendused on kõik välja müüdud, see on väga vahva. Mingit pinget või survet ei ole, meie siin vaikselt nohisesime ja hullasime, ajasime oma asja ja mul on küll tunne hea. Ei ole sellist tunnet, et tegime mingit jama ja nüüd inimesed tulevad, vaatavad, küsivad, mis see on. Tulge vaadake," rääkis Vadi.

"Lasteaed"

Autor ja lavastaja Urmas Vadi

Kunstnik Pille Jänes

Valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater)

Videokunstnik Epp Kubu

Osades Jaune Kimmel, Tiina Mälberg, Anneli Rahkema ja Peeter Rästas