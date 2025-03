Urmas Vadi: lasteaed on nagu korteriühistu koosolek

Emakeelepäeval esietenduv algupärand jutustab veidi väsinud keskealistest, kes ei taha veel elule alla vanduda ja otsustavad tegutseda. Soov on saada paremateks inimesteks, kes oskaksid teiste inimestega suhelda. Et haridustees ja hinges poleks lünki, otsustavad nad minna tagasi lasteaeda.

"Lasteaed on huvitav koht. Ta on selline pingeväli. Tegelikult see lugu on ikkagi täiskasvanud inimeste lugu. Me oleme isegi öelnud, et lastele on see keelatud. See on täiskasvanud inimeste lugu, kes tunnevad, et nad on elus jõudnud sellisesse kohta, et on küll õppinud, käinud tööl ja omandanud mingisugused tööriistad, aga tunne on ikka selline, et midagi ei oska. Siis on vaja tagasi lasteaeda minna, et otsast alustada," rääkis autor ja lavastaja Urmas Vadi "Terevisiooni" stuudios.

Üks osatäitjatest, Tiina Mälberg lisas, et elu keerdkäigud läbi teinud täiskasvanu saab nägijaks ja taipab, et tuleb minna algusesse tagasi. "Ja võtta kasutusele kõik need mõnusad asjad, mis lasteaias olemas on, kasutusele, võtta pehme vatiteki kate endale ümber, siis on võib-olla kuidagi võimalik sellest maailmast läbi minna," rääkis Mälberg.

Lisaks Mälbergile astuvad lavale veel näitlejad Jaune Kimmel, Anneli Rahkema ja Peeter Rästas.

Vadi sõnul ei ole lasteaed nii püha koht kui arvata võiks. "Olen ise lasteaias käinud, mu enda lapsed samuti ja ma olen ka hoolekogu liige olnud. Seal tõmbavad inimesed kohe ennast käima. Arutatakse näiteks jõulupaki sisu, mis seal võiks olla kas komm või raamat, aga juba inimesed tõmbavad ennast niimoodi käima, ei hoita ennast tagasi, minnakse isiklikuks ja võib-olla isegi kättpidi kokku. Nii et see lasteaed on umbes nagu korteriühistu koosolek," rääkis Vadi.

Üheaegselt kirjutamist ja lavastamist kirjeldab Vadi kui hübriidolekut. "Kui kirjutad ära, siis paned selle enda jaoks lukku ja unustad ära. Aga kui hakkame juba lavastust tegema, siis tekst on kuidagi aluseks, aga teater ei ole kirjanduse ettekandmise koht. See on lavastus on ikkagi hoopis teine asi, kuigi ega me väga palju teksti ikkagi ei muutnud, aga mingist osast lased ikkagi lahti," tõdes Vadi.