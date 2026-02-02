Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

Poola maahäärber, milles elava perekonna juurde naaseb lahkunud pereema. Ellu ärkavad mälestused, ilmsiks tulevad saladused ja armuintriigid ning piir reaalsuse ja teispoolsuse vahel hakkab hägustuma.

"See on ühe perekonna lugu, kus on toimunud väga palju erinevaid sündmusi ja ka väga traagilisi. Meil toimuvad siin ka müstilised asjad, ja tegu ei ole ainult pelgalt selle käega katsutava elu endaga, vaid me saame piiluda teispoolsusesse ja see on juba iseenesest ju natukene huvitav ja intrigeeriv," ütles näitleja Priit Loog.

"Minu jaoks on see lugu andestamisest ja sellest, et võib-olla asjad ei näi päris täpselt nii, nagu nad alguses tunduvad ka iseendale. Inimesed valetavad endale palju ja võib-olla alles pärastpoole saadakse aru, mis see täpselt oli, mida hetkes tunti," ütles näitleja Astra Irene Susi.

Enam kui sada aastat tagasi Poola näiteklassiku Witkiewiczi kirjutatud näidend tuuakse Eestis lavale teist korda. 1990. aastal lavastas seda Mati Unt.

"Ma ei ole julgenud seda eriti puutuda, sest ma arvan, et Mati Undi lavastus on üks tugevamaid teatrielamusi üldse minu elu jooksul. Nii et see on olnud mul kogu aeg meeles ja jumal tänatud, et ma seda varem ei teinud, sest arvan, et praegu on hea aeg," ütles lavastaja Ingomar Vihmar.

Ootamatute pööretega müstiline kummituskomöödia "Väikeses häärberis" esietendub Endla teatris laupäeval, 7. veebruaril.