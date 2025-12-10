X!

Endlas esietenduv lavastus "Semud ja sellid" viib lapsed kootud tallu

Foto: Gabriela Järvet
Endla teatri ärklisaalis jõuab lavale kõige väiksematele mõeldud lavastus "Semud ja sellid", mis viib lapsed koos nelja kutsikaga tallu, kus kohtutakse nii loomade kui inimestega ja õpitakse maailma tundma.

Eelkõige eelkooliealistele mõeldud mängulise, põneva, südamliku, aga ka õpetliku loo aluseks on Karl Ristikivi samanimelised lastejutud.

"Lugesime seda raamatut kodus ette lastele ja sealt tekkis tunne, et need tegelased võiksid kõnetada just seda pisikest publikut," rääkis lavastaja Kaili Viidas.

"Seal tuleb silmas pidada selle inimese, väikese inimese mõttemaailma. See ei ole võib-olla nii keeruline, aga samas peab palju selgem olema, palju puhtam olema, siiram olema," rõhutas ta.

Lavastuse loomad ja dekoratsioonid on kõik valminud käsitööna.

"Meil on umbes pooleks, osad on Endla inimesed ja osad on siis nii-öelda linna pealt leitud inimesed, kes on kõik käsitsi teinud. Nad on teinud tõesti millimeeter millimeetri ja silmus silmuse haaval need tegelased ja terve talukompleksi kudunud," kirjeldas lavastaja.

Näitlejatena mängivad lavastuses Liis ja Sten Karpov.

"See on nii minu kui ka Liisi jaoks esmakordne kogemus juhtida laval nukke ehk neid heegeldatud loomi. Sedapuhku meie ju otseselt siis
need tegelased ei ole, vaid loomad on tegelased meie eest. See poolteist kuud prooviprotsessi on olnud väga mänguline aeg – meie ülesanne on olnud mängida, hästi palju mängida," rääkis näitleja Sten Karpov.

"Semusid ja selle" mängitakse Endla Ärklisaalis. Lavastus esietendub neljapäeval.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

