"Fränk" võitis Soomes rahvusvahelisel laste- ja noortefilmide festivalil peapreemia

"Oleksin olnud väga rahul ainuüksi võimalusega festivalidel osaleda, aga fakt, et saame juba mitmendat korda auhinnatud, paneb heas mõttes kukalt kratsima. Lahe! Rändame edasi," kommenteeris režissöör Tõnis Pill.

Esmaspäeval jõuab "Fränk" Aasiasse, linastudes 56. korda toimuva India rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammis. Tegemist on ühe maailma vanima ning Aasia ühe olulisima festivaliga, mis kuulub A-kategooria festivalide hulka.

"Fränk" jõudis Eesti kinodesse kevadel, kogudes pea 120 000 piletiga vaatajat.

Filmi keskmes on katkisest perest pärit Paul, kes asub ajutiselt elama võõrasse linna, kus ta hakkab aga enese kehtestamise nimel järjest valesid otsuseid tegema. Tema vältimatut allakäiku takistab aga üks kummaline puudega mees.

Filmis mängivad Derek Leheste, Oskar Seeman, Tõru Kannimäe, Märt Pius, Priit Võigemast, Tiina Tauraite, Katariina Tamm, Oliver Kõvask, Jekaterina Linnamäe, Märt Avandi jt.

"Fränki" kaasstsenarist on Laura Raud, operaator on Peter Kollanyi, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Moonika Põdersalu, helirežissöör Aleksandra Koel, helilooja Markus Robam.

Film on loodud stuudios Allfilm, produtsendid on Ivo Felt ja Johanna Trass, kaasprodutsentideks Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid (Tallifornia) ning Alvar Kõue ja Henri Savitski (High Voltage).