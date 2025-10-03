Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

X!

Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi
Lätis algasid tunnustatud režissööri Veiko Õunpuu uue mängufilmi "Serafima" võtted. Film, mille kogueelarve on 2,2 miljonit eurot, on Õunpuu edasiarendus Vahur Afanasjevi suurteosele "Serafima ja Bogdan".

Põnevusdraama peategelane on psühhiaatriakliiniku arst dr. Vasar, keda kehastab Priit Võigemast. Tema patsiendi, Serafima rollis astub üles grusiinlanna Tinatin Dalakishvili, keda vaatajad tunnevad Hollywoodi filmist "Extraction 2". Serafima venda Bogdani kehastab Poola näitleja Bartosz Bielenia, kes pälvis 2020. aastal parima noore Euroopa näitleja auhinna ning samal aastal ka Euroopa filmiauhinna parima meesnäitleja kategoorias. Mängufilmi antagonisti, Serafima meest Raimondit mängib Tambet Tuisk. Filmis näeb ka Elmo Nüganeni, Rain Simmulit, Peeter Volkonskit ja Taavi Teplenkovi, Katariina Tamme, Katariina Unti, Julia Augi ja Liina Tennosaart.

Režissöör Veiko Õunpuu sõnul toob "Serafima" Afanasjevi romaanist välja selle essentsi, mis on tänapäeva maailma ja olusid silmas pidades kõige relevantsem. "Ka täna kirjutavad võimusüsteemid mälestusi ümber, suruvad maha vastuhaku ja traumeerivad terveid rahvaid. Lühidalt öeldes on Serafima süsteemi ohver – maailmas, kus karistatakse neid, kes säilitavad inimlikkuse, samal ajal kui võim eelistab ja premeerib neid, kelle moraalne kompass on täielikult kadunud," ütles Õunpuu.

Filmi produtsent Andreas Kask lisas, et mängufilm "Serafima" on suurepärane näide Eesti-Läti-Poola ühisest filmiruumist. "Pea kogu loominguline meeskond on Eestist, ent Läti pakub meile loo jutustamiseks vajaminevat keskkonda ja tehnilist võimekust. Meie soov on luua filmitegijatele võimalikult head tingimused ja ressursid oma visiooni elluviimiseks, mistõttu teeme ka tihedalt koostööd Poolaga, kes pole Eesti filmi väga kaua panustanud ning märkimisväärse panuse filmi tootmiseks panustab ka Apollo Film Productions," sõnas ta.

"Kõik 33 võttepäeva võtame üles Lätis, loo pildikeeleliselt vajalikes lokatsioonides. Otsisime kaua Eestis neid õigeid võttepaiku. See oli tõeline väljakutse, sest meil ei ole enam ajastule vastav keskkond säilinud," rääkis Kask. Kuigi filmis tuleb väga selgelt välja Õunpuu käekiri, ei pea produtsendi sõnul vaatajad kartma romaani varjujäämist. "Film on kahe suure autori koostöö – need on üksteist toetavad, kuid siiski eraldiseisvad teosed," lisas Andreas Kask.

Filmi režissöör on Veiko Õunpuu ("Sügisball", "Püha Tõnu Kiusamine", "Viimased"). Stsenaariumi autorid on Veiko Õunpuu ja Martin Algus ("Reetur", "Elu ja armastus", "Kalev"). "Serafima" operaator on Mart Taniel ("Sügisball", "1944" ja "November"). Filmi tootja on Nafta Films, kelle portfooliosse kuuluvad Apteeker Melchiori triloogia ja spioonipõnevik "O2" ning talvel valmiv thriller "Midagi tõelist". Kaastootjateks on Nafta Filmsi Läti haru, Orka Films Poolast ja Apollo Film Productions. "Serafima" produtsendid on Andreas Kask ja Esko Rips. Kaasprodutsendid on Alicja Gancarz Orka Filmsist, Gunda Bergmane Nafta Films Läti harust ning Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

