Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" saab Veiko Õunpuu käe all filmiks

Veiko Õunpuu tõlgendus ja edasiarendus Vahur Afanasjevi suurteosest "Serafima ja Bogdan" räägib võimust, armastusest ja reetmisest, peegeldades tänapäeva ühiskonna valupunkte. Pärast "Sügisballi" on see Veiko Õunpuu teine raamatu ainetel valminud film.

Filmi tootja Nafta Films alustas "Serafima" ettevalmistusi juba 2021. aastal. Produtsent Esko Ripsi sõnul on tegu erilise ja ambitsioonika projektiga, mille elluviimiseks vajaliku rahastuse kaasamine oli väljakutsuv eesmärk. Filmi kogueelarve on 2,2 miljonit eurot. "Mõned aastad tagasi kaasas "Serafima" tootmisrahastusse Eesti Filmi Instituudi ja kultuurkapitali. Sel aastal kinnitasime rahastuse Poolast ja Lätist. Viimasena astus kaastootjana pardale Apollo Film Productions, tänu kellele saame nüüd peagi Lätis võtteid alustada," rääkis ta.

Apollo Film Productionsi produtsent Tanel Tatteri näeb filmil suurt potentsiaali mitte ainult Eestis, vaid ka lähiriikides. "Filmimeeskond teeb tööd väga tugeva algmaterjaliga. Vahuri "Serafima ja Bogdan" on lahutamtu osa meie folkloorist," sõnas Tatter. Lisaks kaastootja rollile võtab Apollo Film Productions vastutuse filmi kodumaise ja Balti riikide levi eest.

Filmi režissöör on Veiko Õunpuu ("Sügisball", "Püha Tõnu Kiusamine", "Viimased"). Stsenaariumi autorid on Veiko Õunpuu ja Martin Algus, operaator Mart Taniel. Filmi tootja on Nafta Films, kaastootjad on Nafta Filmsi Läti haru, Orka Films Poolast ja Apollo Film Productions. "Serafima" produtsendid on Andreas Kask ja Esko Rips. Kaasprodutsendid on Alicja Gancarz (Orka Films), Gunda Bergmane (Nafta Filmsi Läti) ning Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist.