Rudolf Tobiase oratooriumist "Joonas" valmis eestikeelne CD-plaat

Kui varem on oratoorium salvestatud saksakeelsena, siis nüüd kõlab teos eesti keeles, mis olevat olnud ka helilooja enda unistus. Teose salvestasid Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri laiendatud koosseisud koos Rahvusooper Estonia poistekoori ning Chorus mysticusega. Kollektiive juhatas Tõnu Kaljuste.

Lisaks CD-plaadile annab Eesti Muusika Infokeskus välja ka saksa- ja eestikeelsed partituurid ning klaviirid.

"Ta tuleb algversiooni juurde, romantilises muusikas on palju partituure, mida tehakse alguses võib-olla väiksema koosseisuga, pärast suuremaga, nii on ka Tobiase "Joonas". See, mis on hiljem tehtud, on täiendatud suuremaks. Mul on endal kogemus väiksemast suuremale, juba pool sajandit varem plaadistasin algversioonis Rossini "Väikese piduliku missa", nii et see on mul niisuguse huvirännaku jätk," ütles dirigent Tõnu Kaljuste.