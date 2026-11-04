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Eesti nüüdismuusika ja heliloojate uudislooming kõlab Belgias ja Ühendkuningriigis

Muusika
Gregor Kulla
Gregor Kulla Autor/allikas: Lauri Kulpsoo / ERR
Muusika

Eesti nüüdismuusika jõuab novembris ja detsembris kahele mainekale Euroopa festivalile – Belgias toimuvale Ars Musicale ja Ühendkuningriigis toimuvale Huddersfield Contemporary Music Festivalile (hcmf//). Mõlema festivali kavas on eesti heliloojate uudisteoste maailma esmaettekanded, eesti interpreetide ja ansamblite esinemised ning toimuvad meistriklassid.

Mõlema festivali kavas on eesti heliloojate uudisteoste maailma esmaettekanded, eesti interpreetide ja ansamblite esinemised ning toimuvad meistriklassid. Londonis resideeruva Eesti kultuuriesindaja Marika Goldmani sõnul on tegu aastatepikkuse sihikindla töö ja väljateenitud usalduse tulemusega. "Samuti on see tunnustus meie loojatele ja esitajatele, kelle looming räägib Euroopa kultuuriruumis iseenda eest. Kultuuridiplomaatia parim tulemus ongi see, kui koostöö kasvab usaldusest ja kvaliteedist," selgitas Goldman. 

Ars Musica festival toob eesti nüüdismuusika Belgia publikuni mitme eriilmelise sündmuse kaudu. Kavas on Helena Tulve, Tõnu Kõrvitsa ja Erkki-Sven Tüüri uudisteosed, eesti heliloojate loomingut esitavad muusikud ning meie muusikaelu tutvustavad koostööprojektid.

Eesti muusika jõuab festivali publikuni nii Belgias tegutsevate muusikute kui ka rahvusvaheliste koosseisude esituses. Brüsselis tegutsev eesti koor Collegium Balticum esineb dirigent Maris Pajuste juhatusel. Ansambel LAPS-LENSemble esitab Helena Tulve uudisteose ning Trio Theros kohtub Erkki-Sven Tüüriga meistriklassis ja esitab helilooja loomingut. Tõnu Kõrvitsa uudisteos kõlab tšellist Pierre Fontenelle'i ja pianisti Ninon Hannecart-Segali esituses. Erkki-Sven Tüüri uusloomingut esitab ka Ensemble Musiques Nouvelles.

Festivali filmiprogrammi kuulub ka kuraator Luc Dardenne'i koostatud lühifilmide õhtu, mille kavas on ka eesti lühifilme.

Huddersfieldi nüüdismuusika festivalil (hcmf//) on Eesti esindatud nii heliloomingu, eksperimentaalse muusika kui ka audiovisuaalse kunstiga. Festivali programmis kõlavad Gregor Kulla teose "whatevergirl" Ühendkuningriigi esiettekanne ning Liisa Hõbepappeli uue teose maailma esiettekanne. Eesti muusikutest astuvad üles kontrabassist, eksperimentaalmuusik ja performance-kunstnik Kris Kuldkepp, multiinstrumentalist ja improviseerija Katariin Raska, kes tegutseb nii traditsioonilise kui ka improvisatsioonilise muusika skeenel ning kultuurikorraldajast visuaal- ja helikunstnik, vabaimprovisaator Villem Jahu. Lisaks astub festivalil üles Tallinna Uue Muusika Ansambel, kes esitab muu hulgas Liisa Hirschi teose "Liivi kood", mille inspiratsiooniks on Juhan Liivi luuletus "Sa tulid".

Toimetaja: Kaspar Viilup

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