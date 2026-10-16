Nüüdismuusika festival Afekt tähistab tänavu 25. sünnipäeva

30. oktoobrist kuni 5. novembrini Tallinnas ja Tartus toimuv nüüdismuusika festival Afekt kannab 25. sünnipäeva puhul teemat "Ajaruum", mis tõstatab küsimuse, kuidas kaasaegne muusika suhestub aja, ruumi, keskkonna ja muutumisega ning millisel viisil peegeldab helilooming maailma, milles elame.

Juubelifestivali avateoseks on Erkki-Sven Tüüri "Zeitraum", millest on saanud inspiratsiooni festivali teema "Ajaruum". Eesti muusikamaastikku esindavad teiste seas ERSO, tänavu Ernst von Siemens Musikstiftungi preemia pälvinud Tallinna Uue Muusika Ansambel Arash Yazdani juhtimisel, klarnetist Taavi Orro ja viiuldaja Toomas Hendrik Ellervee.

ERSO kontserdil kõlavad festivali esimestel kujunemisaastatel olulist rolli mänginud heliloojate Tatjana Kozlova-Johannese, Mirjam Tally ja Mart Siimeri sümfoonilised teosed kõrvuti Dieter Ammanni ja Kristine Tjøgerseni loominguga.

Piiride nihutamine on nüüdismuusika üks keskseid tunnuseid ning seda peegeldab ka tänavune programm. Chaya Czernowini "Immaterial" viib hääle tavapärasest keele- ja narratiiviraamistikust välja ning käsitleb seda iseseisva heli ja tajulise nähtusena. Tallinna Uue Muusika Ansambli kava "Rituaalid" avab erinevaid ruumilisi, emotsionaalseid ja tehnoloogilisi maailmu.

Uusinta Ensemble'i "Taaskordused" keskendub sellele, kuidas uus muusika korduvates esitustes uusi tähendusi omandab. Festivali tellimusena kõlab kavas Liisa Hirschi uudisteos.

Track3 kontsert "Stseenid ja värsid" seob nüüdismuusika klassika värske uudisloominguga. Kava keskmes on tänavu sajandat sünnipäeva tähistava György Kurtági "Hommage à R. Sch.", mille kõrval kõlavad Jinwook Jungi, Jesper Nordini ja Gregor Kulla teoste Eesti- ja maailmaesiettekanded.

Afekti kammergala tähistab Georges Aperghise 80. sünnipäeva tema teose "Trompe-oreille" ettekandega trompetile ja elektroonikale. Muuhulgas tuleb maailmaesiettekandele Anna-Margret Noorhani "No alternative" viiele häälele.

Kontsert "Sillad" toob kokku fragmendid Poola, Eesti ja Soome nüüdismuusikast, luues ruumi dialoogiks erinevate kunstiliste tundlikkuste vahel. Programmis kõlab kolm maailmaesiettekannet, mis on kirjutatud spetsiaalselt selleks sündmuseks: Barbara Zachi ja Bartosz Mularski ühisteos, Piotr Peszati teos ning Ardo Ran Varrese teos.

Tänavune festival laiendab kuulamiskogemust ka tavapärasest kontserdivormist väljapoole. Heli- ja etenduskunstnik Lauri Lesta "Esemete orkester" annab uue elu olmetehnikale ja mööblile, muutes kasutusest kõrvale jäänud esemed muusikainstrumentideks. Helikunstnik Aivar Tõnso "Helistumine" ebakõlarite orkestrile uurib aga füüsiliste materjalide, ruumi ja elektroonilise heli suhteid. Materjalid muutuvad kõlapindadeks ja objektid instrumentideks, vihjates tänapäeva tarbimisühiskonnale ja ökoloogilisele kriisile: mida me peame prügiks, milliseid materjale me väärtustame ja kui kaua kestab ühe eseme elu?

Festival ei piirdu ainult kontsertidega: koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga toimub festivali vältel paneeldiskussioone, loenguid ja meistriklasse. Tallinnasse saabuvad heliloojad, interpreedid ning rahvusvaheliste festivalide ja organisatsioonide kunstilised juhid. Nende seas on Jesper Nordin, Jarkko Hartikainen, Christine Fischer, Marco Blaauw ja Santa Bušs.

"Ajaruum" ei tähista üksnes muusikalist aega ja ruumi, vaid pakub ka võimalust vaadelda tänapäeva maailma kuulamise kaudu. Festivalil kõlavate teoste temaatikas põimuvad loodus ja tehnoloogia, mälu ja tulevik, inimene ja keskkond, individuaalne hääl ja ühiskondlik surve. Nüüdismuusika ei anna neile küsimustele tingimata valmis vastuseid. Pigem loob see olukordi, milles võime tajuda nii muutumist, katkestusi kui ka järjepidevust, keskkonna haprust ning inimese võimet seda kujundada. AFEKT 25 kutsub kuulama olevikku kui ajaruumi, milles minevik ja tulevik on korraga kohal ning kus iga uus heli võib olla ühe võimaliku tuleviku algus.

Festivali kunstiline juht on Monika Mattiesen.