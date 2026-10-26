Galerii: Tallinnas toimus heli tähendusi uuriv festival Üle Heli
Läinud nädalavahetusel toimus Tallinnas heli tähendusele ja erinevate kunstivaldkondade seostele keskenduv festival Üle Heli. Festivali tänavune teema "Heli on vaba" juhtis tähelepanu heli avatusele ja tõlgendusrohkusele.
Festivali tuuma moodustasid neli kontsertõhtut, neid kõiki ühendab olemuselt omalaadsed lähenemised helile.
Nelja päeva jooksul astusid teiste publiku ette Ekke Västrik, leedu helikunstnik Adomas Palekas, Hollandist pärit ja Berliinis elav helikunstnik Thomas Ankersmit, Eesti Nüüdismuusika keskuses residentuuris viibiv Ukraina helilooja Albert Saprykin ja paljud teised.
Lisaks õhtustele kontsertidele toimusid erinevad sündmused ka päevasel ajal. Kogu festivali vältel oli Kanuti Gildi Saali keldrisaalis avatud Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia helikunstiprogrammi tudengite näitus "Kõrvaliste ruumide melu".
Reedest kuni pühapäevani oli nüüdismuusika keskuse ruumides toimuva "Päevamenüü" kavas erinevad loengud, vestlusringid ja raadioeksperimendid, mis olid seotud ärajäänud mineviku raadio Raadio Tallinn 1965 tegevuse käivitamisega.
Toimetaja: Karmen Rebane