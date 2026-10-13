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Galerii: Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks

Muusika
Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks
Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks Autor/allikas: Tõiv Jõul
Muusika

Eesti festivaliorkester teeb Paavo Järvi juhendamisel Pärnu kontserdimajas proove, millega valmistutakse eesseisvaks Aasia kontserttuuriks.

Turnee Aasiasse, täpsemalt Lõuna-Koreasse ja Hiina, toob rahvusvahelise publiku ette Eesti Festivaliorkestrile iseloomuliku programmi, kus Eesti ja Põhjamaade muusika kohtub laiema Euroopa klassikalise repertuaariga. Lisaks Erkki-Sven Tüüri loomingule esitab Eesti Festivaliorkester ja Paavo Järvi tuuri kontsertidel ka Arvo Pärdi teose "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks".

"Ikka püüame alati Eesti muusikat viia igale poole, kuhu me sõidame," ütles Järvi "Aktuaalsele kaamerale".

Solistidena astuvad tuuri jooksul lavale veel Lõuna-Korea päritolu Clara-Jumi Kang (Saksamaa) Brahmsi viiulikontserdiga ning Alexandre Kantorow (Prantsusmaa) Brahmsi klaverikontserdiga nr 1 ja Rahmaninovi klaverikontserdiga nr 2.

Põhjus, miks Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester just Pärnus proove teevad, peitub orkestri esindajate sõnul asjaolus, et muusikute jaoks on Pärnu kontserdisaal saanud kodusaaliks. "Pärnusse tulemine on orkestri jaoks nagu koju tulemine," ütleb Paavo Järvi.

Seekordsel tuuril osaleb Eesti Festivaliorkestri koosseisus 83 muusikut. Uuesti tagasi Pärnus plaanivad Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester kogu koosseisus olla 2027. aasta Pärnu Muusikafestivalil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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