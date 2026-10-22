Eesti Festivaliorkester keeldus Hiina orkestriga ühiskontserdil osalemast

Vaata täispikkuses: ERSO kontsert "Järvi ja Randalu"

Kontserdi toimumine oleks Eesti muusikute hinnangul läinud vastuollu nende põhimõtetega ja sellega oleks kaasnenud korvamatu mainekahju.

Koostööpartneri taustast teada saanud Eesti muusikud keeldusid ühiskontserdil osalemast. Kontserdi ärajätmine võib Eesti Festivaliorkestrile tähendada sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvat kahju, täpne summa pole veel teada.

Wuusi orkester käis mullu Venemaal kontsertturneel osana ametlikust Hiina-Vene kultuuriaastate üritusest ja on esinenud koos Venemaa rahvusliku orkestriga.

Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi juhtimisel, jättis ära homseks kavandatud kontserdi Hiinas Wuxis, sest sealse sümfooniaorkestriga kavandatud ühisesinemise eel ilmnesid partneri tihedad sidemed Venemaaga.

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