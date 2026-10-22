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Eesti Festivaliorkester keeldus Hiina orkestriga ühiskontserdil osalemast

Muusika
Foto: Tõiv Jõul
Muusika

Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi juhtimisel, jättis ära homseks kavandatud kontserdi Hiinas Wuxis, sest sealse sümfooniaorkestriga kavandatud ühisesinemise eel ilmnesid partneri tihedad sidemed Venemaaga.

Wuusi orkester käis mullu Venemaal kontsertturneel osana ametlikust Hiina-Vene kultuuriaastate üritusest ja on esinenud koos Venemaa rahvusliku orkestriga.

Koostööpartneri taustast teada saanud Eesti muusikud keeldusid ühiskontserdil osalemast. Kontserdi ärajätmine võib Eesti Festivaliorkestrile tähendada sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvat kahju, täpne summa pole veel teada.

Kontserdi toimumine oleks Eesti muusikute hinnangul läinud vastuollu nende põhimõtetega ja sellega oleks kaasnenud korvamatu mainekahju.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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