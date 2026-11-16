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Aasta interpreedi tiitli pälvisid Mihkel Peäske, Regina Udod ja Reinut Tepp

Muusika
Mihkel Peäske, Regina Udod ja Reinut Tepp
Mihkel Peäske, Regina Udod ja Reinut Tepp Autor/allikas: Rene Jakobson
Muusika

Eesti Interpreetide Nädala lõppkontserdil kuulutati välja tänavused aasta interpreet preemia laureaadid. Eesti Interpreetide Liidu tunnustuse pälvisid flötist Mihkel Peäske, kontrabassimängija Regina Udod ja klavessiinimängija Reinut Tepp.

Eesti Interpreetide Liit annab aasta interpreedi preemiat välja alates 2019. aastast, tunnustades muusikuid, kelle kunstiline tase, isikupära ja järjepidev töö on eriliselt silma paistnud.

"Interpreedid annavad helilooja kirjutatud muusikale ikka ja jälle uue elu, kandes seda edasi üle põlvkondade ja isegi sajandite. Ma usun, et ka üks eriline esitus võib jääda kuulajale meelde aastateks või aastakümneteks," ütles Eesti Interpreetide Liidu esimees Henry-David Varema preemiate üleandmisel.

Varema rõhutas, et iga silmapaistva esituse taga on aastatepikkune igapäevane töö, mis jääb publikule enamasti nähtamatuks. "Tänu selle töö ja pühendumuse eest kuulub kõigile Eesti interpreetidele, kes meie kontserdielu nii rikkalikuna hoiavad."

Mihkel Peäske on Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris mänginud juba 35 aastat ning üle 20 aasta juhtinud orkestri flöödirühma. Solisti ja ansamblimuusikuna ulatub tema repertuaar barokist tänapäevani ning Nyyd Ensemble'i asutajaliikmena on tal olnud oluline roll nüüdismuusika tutvustamisel.

Sama kaalukas on tema pikaajaline tegevus pedagoogina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja praeguses Tallinna Muusika- ja Balletikoolis. Tema käe all on kasvanud mitu põlvkonda flöödimängijaid. 2016. aastal tunnustati teda Eesti Kultuurkapitali pedagoogi tunnustuspreemiaga. 

Regina Udod on Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontrabassimängija alates 2013. aastast ning juhib 2023. aastast orkestri kontrabassirühma. Orkestritöö kõrval tegutseb ta aktiivselt solisti ja kammermuusikuna, tutvustades kontrabassi mitmekülgseid väljendusvõimalusi.

Udod on kahel korral pälvinud Eesti keelpillimängijate konkursil teise preemia ning 2020. aastal eripreemia Eduard Tubina kontrabassikontserdi esitamise eest. Tema tegevuses on olulisel kohal eesti uudislooming. Tänavustel Eesti Muusika Päevadel oli ta solist Lauri Jõelehe teose "Ülemhelilaul II" esiettekandel koos Ludensemble'iga Kaspar Männi juhatusel. Lisaks kontserditegevusele õpetab Udod Tallinna Muusika- ja Balletikoolis, panustades noorte kontrabassimängijate järelkasvu.

Reinut Tepp on klavessinist, kelle panus Eesti vanamuusikaellu ulatub aastakümnete taha. Tema pikaajaline koostöö Kremerata Baltika ja mitmete erinevate koosseisudega on viinud teda maailma nimekatele kontserdilavadele. Olulisel kohal on olnud ka tema pühendunud pedagoogitöö.

Teppi on kahel korral tunnustatud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga: 2010. aastal silmapaistva muusikalise partnerluse eest ning 2019. aastal rahvusvahelisel tasemel tegevuse eest vanamuusika interpreedina. Samal aastal pälvis ta ka kultuurkapitali pedagoogi tunnustuspreemia. Tänavu oli Teppi loomingulises tegevuses üks erilisemaid sündmusi Tõnu Kõrvitsa "Serenaadi" esiettekanne koos Tallinna Kammerorkestriga Ukuaru muusikamaja avamisel.

Preemiad anti üle Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud Eesti Interpreetide Nädala lõppkontserdil. 

Toimetaja: Karmen Rebane

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