Kultuurkapital tunnustas kooliaasta alguses Eesti muusikaõpetajaid

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia 2026 laureaadid on:

Rein Vendla, puhkpillide ja orkestrimängu õpetaja, Pärnu Ülejõe põhikooli puhkpilliorkestri, Pärnu noorte puhkpilliorkestri ja Pärnu muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent

Tiiu Peäske, Tallinna muusika- ja balletikooli viiuliõpetaja

Galja Jõgi, Tallinna huvikeskuse Kullo pilliõpetaja ja instrumentaalansambli Sõleke juhendaja

Heigo Rosin, Heino Elleri muusikakooli, Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning Tallinna muusika- ja balletikooli löökpilliõpetaja

Margus Tammemägi, Heino Elleri muusikakooli löökpilliõpetaja

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annab muusikapedagoogide tunnustuspreemiaid välja alates 2012. aastast koolide ettepanekute põhjal ning sihtkapitali algatustena.

Preemiaga tunnustatakse pühendumist erialasele tegevusele ning muusikahariduse järjepidevat ja kõrgetasemelist õpetamist. Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 2000 eurot.