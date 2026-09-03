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Kultuurkapital tunnustas kooliaasta alguses Eesti muusikaõpetajaid

Muusika
Heigo Rosin
Heigo Rosin Autor/allikas: Ahti Tubin/ERR
Muusika

Tänavu pälvis kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia viis õpetajat eri paigust üle Eesti.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia 2026 laureaadid on:

  • Rein Vendla, puhkpillide ja orkestrimängu õpetaja, Pärnu Ülejõe põhikooli puhkpilliorkestri, Pärnu noorte puhkpilliorkestri ja Pärnu muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent
  • Tiiu Peäske, Tallinna muusika- ja balletikooli viiuliõpetaja
  • Galja Jõgi, Tallinna huvikeskuse Kullo pilliõpetaja ja instrumentaalansambli Sõleke juhendaja
  • Heigo Rosin, Heino Elleri muusikakooli, Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning Tallinna muusika- ja balletikooli löökpilliõpetaja
  • Margus Tammemägi, Heino Elleri muusikakooli löökpilliõpetaja

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annab muusikapedagoogide tunnustuspreemiaid välja alates 2012. aastast koolide ettepanekute põhjal ning sihtkapitali algatustena.

Preemiaga tunnustatakse pühendumist erialasele tegevusele ning muusikahariduse järjepidevat ja kõrgetasemelist õpetamist. Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 2000 eurot. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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