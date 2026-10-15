Eeva Mägi filmist "Mo Amor": see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada

Muinasjutuline "Mo Amor" räägib fotograafist, kes jutustab noorele modellile loo printsess Niinal, kellel on kolm kosilast, kuid sellest hoolimata tunneb ta rahutust ja igatseb midagi, mida ei oska sõnadesse panna. Eeva Mägi sõnul on müüdi ja tegelikkuse piiril liikuva filmi teema küll armastus, kuid see ei tähenda, et tegu oleks lihtsa looga. "See on film armastusest ja armastuse eri keerdkäikudest, ka hirmust tõeliselt armastada, ta avab väga palju erinevaid armastuse külgi."

Suuresti improvisatsioonilises filmis astuvad üles Ester Kuntu, Tambet Tuisk, Andres Mähar, Sander Roosimägi ja Ivor Mikker. Samuti on keskses rollis ka Eeva Mägi eelmises linateoses "Mo Papa" mänginud Jarmo Reha, keda kütkestab just Eeva Mägi julgus. "Ennekõike on Eeval julgust filmideks otsida ideid, mis kõnetavad, kriibivad, kraabivad midagi, nii oli "Mo Papa" ja on ka "Mo Amor", mis on tohutult õrn ja habras, aga ka hoidev film."

Üle kahe aasta tagasi Vilsandil üles võetud linalool on mõtteline sild ka Eeva Mägi 2021. aastal valminud lühifilmiga "Kolmapäev", kuna mereäärne maja on mõlemas filmis kesksel kohal, Režissöör ise nimetab Vilsandit, kus ta filmis juba üles ka oma järgmise filmi "Mo Hunt", enda Bergmani saareks. "Meil oli teada suures plaanis lugu, karakterid, nende soovid ja vajadused, aga see, mis hakkab juhtuma, seda me ei teadnud," ütles ta ja selgitas, et nad olid saarel kogu meeskonnaga 17 võttepäeva. "Iga päev oli jälle midagi uut."

"Ma ei kiirusta filmidega ja meil ei ole mingeid tähtaegu, teeme täpselt nii kaua sellise põhjalikkusega, kui tuleb tunne, et film on valmis," selgitas ta ja mainis, et nüüd pärast umbes 20. kinoteist ja mitut aastat monteerimist on tal tunne, et "Mo Amor" on valmis. "Ma ei kavatsegi varem lõpetada, kui film ei ole täielikult valmis."

"Mo Amor" esilinastub novembris PÖFF-il, edasisi festivaliplaane Mägi veel teinud ei ole. Laiemasse kinolevisse jõuab film tuleva aasta veebruaris.