Kinodesse jõuab Vladimir Loginovi dokumentaalfilm "Ööäär"

"Ööäär" viib vaataja Tallinna öisesse maailma, kus nähtamatu elu muutub korraga nähtavaks. Öö jooksul kohtuvad täiesti erinevad paigad ja inimesed - haiglast ja tuletõrjedepoost svingerite klubini ning tõrvikute rongkäiguni. Režissöör Vladimir Loginovi dokumentaalfilm liigub argise ja kummastava piiril, millele annab oma hääle kodumaine artist Tom-Olaf Urb (Reket).

Vladimir Loginov oli isegi üllatunud, kui uuest ja ootamatust küljest öine Tallinn end talle avas. "Meie kodulinn on ju pealtnäha vaikne, kuid sisemiselt pulbitsev. Olen kindel, et see öine rännak pakub vaatajatele unustamatu elamuse."

"Ööäär" on jõudnud rahvusvaheliste festivalide kavadesse. Film valiti muu hulgas PÖFFile, Dok.fest Müncheni, Docavivi, Docville'i ja Guanajuato rahvusvahelise filmifestivali programmi, ning järgmisena linastub see Helsingis DocPointil veebruaris 2027.

Loginovi dokfilm pöörab erilist tähelepanu ka ligipääsetavusele: filmile on tehtud kirjeldustõlge, et ka vaegnägijad saaksid osa öise Tallinna atmosfäärist.

Dokumentaalfilmi stsenarist ja režissöör on Vladimir Loginov, kelle varasemate tööde hulka kuuluvad "Sipelgapesa" (2016), "Praznik" (2019) ja "Hipodroom" (2022). Filmi operaator on Max Golomidov, kes pälvis PÖFFil 2025 parima operaatoritöö auhinna. Tootjad on Anthill Films ja Korraks film, produtsent on Janika Möls.