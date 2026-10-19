Loginovi dokfilm "Ööäär" avab Tallinna ööelu kogu oma värvikirevuses

Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Vladimir Loginovi dokumentaalfilm "Ööäär", mis avab Tallinna ööelu kogu oma värvikirevuses ja mitmekesisuses.

"Ööäär" viib vaataja Tallinna öisesse maailma, kuid sealt ei vaata vastu mitte ainult pidutsemine ja pahelisus, vaid dokumentaalfilm avab ööelu kogu spektrit, alates sünnitushaiglast ja häirekeskusest, lõpetades bussiterminali ja svingerite klubiga. Unetutel öödel hakkas Loginov kõigepealt öist Tallinna vaatamata aknast, hiljem aga uuris seda lähemalt juba ka tänavatel.

"Me alustame sellega, et sõitsime lihtsalt autoga ringi ja vaatasime, kus midagi toimub. Kui kuskil oli midagi huvitavat, hakkasime lihtsalt filmima. Vähemalt oli sellel mingi mõte ja huvitav protsess, kui sa lihtsalt niisama ei maga. Kui sa filmi teed, see on hoopis teine asi, siis on ööd mõtteid täis," ütles režissöör Vladimir Loginov.

Produtsent Janika Mölsi sõnul tuli projekti ette valmistades leppida ka paljude eitavate vastustega, eriti keeruline oli näiteks saada nõusse sünnitushaiglat, kus filmida, kuid lõpuks said nad kätte kõik need paigad, kuhu oma kaameraga minna soovisid.

"Me koos kaardistasime erinevad ettevõtted ja organisatsioonid, mis Vladimirit võiks huvitada, hakkasime nendega ükshaaval ühendust võtma, saime palju eitavaid vastuseid, käisime läbi kõik sünnitusmajad ja muud organisatsioonid," ütles produtsent Janika Möls.

Dokumentaalfilm esilinastus möödunud aastal Pimedate Ööde festivalil, vahepealse aastaga on "Ööäär" teinud läbi rahvusvahelise festivalide ringi ja tegijate sõnul on just nüüd õige aeg tulla laiemalt kodupubliku ette.

"Meil oli päris palju festivale üle maailma, nii Euroopas kui ka näiteks Mehhikos, kus oli kõige suurem Ladina-Ameerika festival. Tundub, et publiku jaoks oli väga huvitav vaadata, kuidas Tallinn elab öösel," sõnas Loginov.