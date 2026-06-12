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Eesti dokumentaalfilm "Ööäär" valiti mainekale Mehhiko filmifestivalile

Film
"Ööäär" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Vladimir Loginovi dokumentaalfilm "Ööäär" pääses ühe Ladina-Ameerika mõjukaima filmifestivali, Guanajuato filmifestivali rahvusvahelisse dokumentaalfilmide võistlusprogrammi.

"Ööäär" on poeetiline nokturn sellest, mis juhtub siis, kui Tallinn sukeldub pimedusse ja enamik inimesi läheb magama. Film esilinastust 2025. aasta PÖFF-il, kus "Ööäär" pälvis Max Golomidov auhinna parima operaatoritöö eest. Pärast seda on see linastunud festivalidel Saksamaal, Serbias, Belgias, Itaalias, Lätis ja Iisraelis.

29. korda toimuv Guanajuato rahvusvaheline filmifestival toimub 24. juulist 2. augustini UNESCO maailmapärandi linnades Guanajuatos ja San Miguel de Allendes, tuues kokku üle 160 000 külastaja ja ligi 200 filmi rohkem kui 115 riigist.

Eesti kinodesse jōuab "Ööäära" oktoobris.

Toimetaja: Karmen Rebane

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