Luuletajana tuntud Piret Põldveri uus teos avab isiklikust vaatenurgast lapse saamise teemat

Kastani Tänava Kirjastus andis välja Piret Põldveri värske teose "Kust lapsed tulevad", mis räägib sellest, mida tähendab luua enda kehas uut inimest, aga ka viljatusravist ja keha muutumisest, mis kaasneb rasedusega, samuti emaks saamisega seonduvatest keerulistest tunnetest

"Kust lapsed tulevad" avab lapse saamise teemat ootamatult isiklikust vaatenurgast. Raamat algab kehavälise viljastamise ehk IVF-i protsessiga, kirjeldades nii selle meditsiinilist kui ka emotsionaalset külge. Selle kõrval avab Põldver teoses ka raseduse argipäeva. Mida tähendab luua enda sees uut inimest? Mis toimub naise tunnete ja kehaga sel ajal, kui tema sees kasvab tohutu kiirusega teine isik? Mis siis, kui rasedus ei ole mugav ega meeldiv kogemus?

Autori sõnul pole teis mõeldud ainult lapseootel naistele, vaid kõigile, keda huvitab see siiani vähe käsitletud aspekt naise elus. Ühtlasi aitab see mõista paremini keha rolli inimese suhete ja enesetaju kujunemisel. "Kust lapsed tulevad" ei paku niivõrd vastuseid, kui avab ruumi avatud vestluseks lapseootusest, viljatusravist ja emadusest.

Raamatu on välja andnud Kastani Tänava Kirjastus. Teose toimetaja on Helena Läks, kujundaja Maris Kaskmann. Kaanel on kasutatud Heikki Leisi fotot sarjast "Voolujooned".

Piret Põldver on kirjanik, luuletaja, kirjanduskriitik ja toimetaja. Tema sulest on varem ilmunud luulekogud "Alati nii järsku" (2020), "Suunurgad" (2023) ja "Tõmme" (2024) ning proosaraamat "Hoog" (2022). 2025. aastal pälvis Põldver luulekogu "Tõmme" eest Gustav Suitsu luulepreemia.

Kõik kolm tema luulekogu on olnud Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna nominendid ning debüütkogu "Alati nii järsku" kandideeris ka 2020. aastal Betti Alveri kirjandusauhinnale. Põldveri loomingut on tõlgitud inglise, soome, läti, hispaania ja kreeka keelde. Ta on Eesti Kirjanike Liidu liige ning töötab Tartu Ülikooli eesti kirjanduse nooreteadurina.