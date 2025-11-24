Betti Alveri kirjanduspreemia pälvis Johanna Roos

Luulega debüteeris Johanna Roos ajakirjas Vikerkaar, tema tekstid on ilmunud ka Loomingus. Ta tegutseb ka kultuurikriitikuna. 2025. aasta märtsis ilmus tema debüütkogu "Tsükkel", mille toimetas Carolina Pihelgas ja illustreeris Anna-Liisa Sääsk. Kogumiku eest pälvis ta tänavu ka Siuru stipendiumi.

Lisaks Johanna Roosile olid tänavu auhinnale nomineeritud Piret Eesmaa "Hiirekõrvul" (hapax legomenon), Kalev Kerge "Kaose väli" (Eesti Raamat), Kerttu Kirjaneni "Haav(atav)" (Hea Lugu), Riste Sofie Kääri "Aps!" (Puänt) ja Kristi Küppari "Tei tuu tii" (Kristi Küppar).

Žüriisse kuulusid Rahel Ariel Kaur, Piret Põldver, Kaur Riismaa ja Tiina Tarik.

Alveri kirjandusauhinda annab välja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond Betti Alveri testamendis väljendatud viimse soovi järgi. Testamendile toetudes pälvib preemia kahe hingedepäeva vahele jääva perioodi jooksul ilmunud parim debüütteos luule või proosa vallas.

Möödunud aastal pälvis Betti Alveri kirjanduspreemia Gregor Kulla.