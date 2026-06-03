Kirjanike liidu Siuru stipendiumi pälvis Heneliis Notton

Nottoni kollaažlik debüütraamat "Tähed Agnesele" (2025) jõudis nii Kultuurkapitali vabaauhinna kui ka naiskirjanduse auhinna nominatsioonini. Samuti on Heneliis Notton toonud oma põlvkonna hääle näitekirjandusse: tema näidend "Emesis", mis käsitleb noorte inimeste siseheitlustest ja väärkohtlemisest, pälvis Eesti Teatriagentuuri näidendivõistlusel äramärkimise.

Siuru stipendium sai alguse Stockholmis tegutsenud Marie Underi ja Artur Adsoni mälestusfondi toel, praeguseks toetab stipendiumi Kultuurkapital. Sirelite õitsemise aegu antakse auhind üle kuni 30-aastasele paljulubavale autorile, kelles leitakse olevat midagi siurulikku.

Varasematel aastatel on stipendiumi pälvinud Kristjan Haljak, Joosep Vesselov, Mirjam Parve, Paul Raud, Riste Sofie Käär ja Johanna Roos. Stipendiumi suurus on 1500 eurot.