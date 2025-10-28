X!

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

Teater
Ester Kuntu
Ester Kuntu Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Teater

Kolmanda Ita Everi fondi stipendiumi pälvis vabakutseline näitleja Ester Kuntu.

Stipendium anti Kuntule Eesti Draamateatris üle 27. oktoobril pärast "Totalitaarse romaani" etendust.

Halduskogu sõnul on Ester Kuntu näitleja, kelle rollides paelub nüansipeenus ja ettearvamatus, ühtaegu haprus ja tugevus.

"Täiesti erineva siseilma ja ka välise olekuga on näiteks tema Karin ("Saraband", 2017) ja Una ("Musträstas", 2022) või Printsess Under ("Siuru õhtu 100", 2017) ja Tuhkatriinu ("Tuhkatriinumäng", 2023). Nii nagu kinolinal on võrreldamatud Vargamäe Mari ("Tõde ja õigus", 2019) ja Rita ("Nähtamatu võitlus", 2023)," toodi stipendaadi kohta välja.

Draamateatri laval oli Ester Kuntu Ita Everi partnerina komöödias "Kriidiaed" (lavastaja Roman Baskin, 2018). Lisaks on Ita Ever ja Ester Kuntu on mõlemad mänginud Tšehhovi "Kolme õe" Mašat.

"Eile kummardasin Draamateatri laval teie ja Ita ees alandlikult maani. Võtan selle tunnustuse vastu suure tänuga," kommenteeris Kuntu teisipäeva hommikul.

Ita Everi fondi algatasid 2016. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Eesti Draamateater ja Roman Baskin kingituseks Ita Everile tema 85. sünnipäevaks. Ita Everi fondi eesmärgiks on toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest. Stipendiaadi valib välja neljaliikmeline halduskogu, kuhu kuuluvad Ülle Kaljuste, Rein Oja, Tiit Meren ja Pille-Riin Purje. Varasemad stipendiaadid on Hele Kõrve ja Hilje Murel.

Toimetaja: Karmen Rebane

