Draamateatri meesterätsep: tegelikult olen meeste ihuilu insener

Teater
Teater

Ligi 40 aastat Draamateatri meesterätsepana töötanud Urve Lerman ütles kultuurisaates "OP", et ise teatris käies hakkab teda mõni kostüüm nii häirima, et ta ei suuda enam süveneda sellesse, mis lavale toimub.

Pea 40 aastat meesterätsepana töötanud Urve Lerman rõhutas, et tegelikult on ta hoopis meeste ihuiluinsener. "Selle aja jooksul, kui ma siin olen töötanud, pole ma kordagi tundnud seda, et ma ei taha siin olla või mul ei ole hea," ütles ta ja lisas, et ükski normaalne inimene nii kaua ühes kohas ei tööta.

"Mõni päev on siin selline kisa-kära, on teine päev on jälle väga vaikne, oleneb ka sellest, kui palju tööd on, sest kui on palju tööd, siis kõik nahistavad omaette," kinnitas ta.

"Mõnel kunstnikul on selline arusaam minu meelest, et kui sa annab pildi kätte, siis küsitakse, et millal proovi saab, kas homme võib tulla, oota, aga millal ma seda siis teen, mõned kunstnikud tulevad oma piltidega siis, kui tööpäev on juba peaaegu läbi," sõnas ta ja lisas, et neil ei ole tegelikult konkreetset kellaaega. "Peaasi, et töö valmis on."

Lerman ütles, et kui ta läheb ise teatrisse midagi vaatama ja kui on põnev etendus, siis ta ei pane väga kostüüme tähele. "Aga vahel on mõni kostüüm selline, mis niivõrd häirib, siis ma ei näe seda tükki, sest ma vahin kostüüme."

Toimetaja: Kaspar Viilup

