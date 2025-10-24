Draamateatris esietendub John Fowlesi "Maag"

Fowlesi mitmekihilise teose peategelane Nicholas soovib vabaneda üha uute suhete lämmatavast taagast, ta põletab kõik sillad ning asub õpetajana tööle paradiislikul Kreeka väikesaarel. Vaba ja uudishimulikuna sõbruneb Nicholas salapärase ning jõuka kohaliku mehega, nende suhtlus areneb järk-järgult üha ohtlikumaks ja intensiivseks mänguks, kuni kreeklase manipulatsioonid omandavad pea üleloomulikud mõõtmed, tõde ja lavastus segunevad üheks ja kõige kohal troonib kõikvõimas maag.

Mahukast ja mitmeti tõlgendatavast tekstist on dramatiseerija Roos Lisette Parmase ja lavastaja Ringo Ramuli valikute kaudu sündinud lavatervik, mis annab teosele ühe võimaliku tõlgenduse.

"Fowles on ise kommenteerinud, et see teos võikski mõjuda nagu Rorschachi test, kus inimesed loevad tindiplekkidest välja erinevaid asju. Mis mina sealt välja lugesin, mis mind käivitas, oli kõigepealt lugu sellest, kuidas inimene kipub end jumalaks pidama – romaani alternatiivpealkiri oli ka "Jumalamäng". Lisaks on seal tohutult teemasid, alates manipulatsioonist, egotsentrilisest maailmapildist, samal ajal see on lugu inimese olukorrast maailmas, kus ei ole absoluutset tõde, aga kus igatsetakse mustvalgeid vastuseid. Armastuse ja võimu olemusest. Vastutuse ja vabaduse vahekorrast," rääkis Ramul

Osades on Ivo Uukkivi, Richard Ester, Teele Pärn, Emili Rohumaa ja Lauri Kaldoja. Lavastaja Ringo Ramul, dramatiseerija Roos Lisette Parmas, kunstnik Arthur Arula, valguskujundaja Ivar Piterskihh (Endla teater), helilooja ja helikujundaja Jakob Juhkam, tõlkija Henno Rajandi.