Võttepaikade otsija: kõige rohkem otsime lihtsaid ja lakoonilisi kontoreid

Võttepaikade otsija Kalev Schmidt rääkis saatele "OP", et kõige rohkem otsib ta lihtsaid ja lakoonilisi kontoripindu. Kuigi töö tundub pealtnäha lihtne, tuleb vahel ette ka seda, et viimasel hetkel peab kõik plaanid ümber mängida.

"Minu ülesandeks on leida need paigad, mida vaatajad ekraanil näevad," ütles kümme aastat võttepaikade otsijana töötanud Kalev Schmidt. "Kõige rohkem otsime lihtsaid ja lakoonilisi kontoripindasid."

Schmidt on otsinud lokatsioone muuhulgas mängufilmidele "Eia jõulud Tondikakul", "Tume paradiis" ja triloogiale "Apteeker Melchior".

Kui pealtnäha tundub, et võttepaikade otsimine ongi selline vahva töö, et sõidad mööda Eestimaad ringi ja otsid põnevaid paiku, siis tegelikult on see üpris kompleksne töö.

"Esimeses etapis suhtleme filmi loovtuumiku ehk režissööri, operaatori ja kunstnikuga ja püüame paika saada võimalikult täpselt, milliseid kohti me otsime. Järgmise etapina alustame otsinguid andmebaasidest, kust sõelume välja paremad valikud. Tihti tuleb ka kohapeale minna ja uued pildid teha," selgitas Schmidt. "Siis loodame parimat, et meie pakutud kohad filmitegijatele sobivad."

Schmidt kirjeldas juhtumit, kus ideaalne koht oli leitud ja vajalikud load kinnitatud, et seal tohib filmida, aga päev enne võtet kõik tühistati. "Meie küsimusele, miks nii tehti, ei vastatud, aga ilmselt toimus seal läheduses üks salastatud tippkohtumine. Järgmiseks päevaks tuli leida uus võttekoht, sest produktsioon oli siia juba kohale lennanud, ja üleöö me seda tegimegi," meenutas Schmidt.