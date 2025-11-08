Erkki Otsman: läbi Édith Piafi lähedaste on mul side ka tema endaga

Artist Erkki Otsman rääkis kultuurisaates "OP" Édith Piafist, kel täitub tänavu 110. sünniaastapäev ja tõdes, et on kokku puutunud lauljanna lähedastega ja tunneb seeläbi tugevat sidet ka Piafi endaga.

"Édith Piaf tuli minu ellu lapsepõlves mõnest raadiosaatest või mõnest laulust, mis raadios kõlas. Ma olen päris palju mõelnud sellele, miks ta tänapäeval veel endiselt nõnda populaarne on. Üks väga oluline märksõna on kindlasti autentne esitluslaad ja siirus, universaalne viis tungida inimese hinge oma lihtsate sõnumitega. Isegi kui prantsuse keelest aru ei saa, siis muusika esituslaad on niivõrd siiras, et see kõnetab," ütles artist Erkki Otsman.

Otsmani sõnul ei oskagi ta täpselt öelda, miks need asjad niimoodi kanaliseerunud on, et ta on laulnud Piafi laule nii naiseks ümber kehastudes kui ka Erki Otsmanina. "Võib-olla minu enda olemus ja hääl sobivad ka teatud naisetüüpide kehastamiseks, samas on muusika sõnum universaalne ja pole vahet, kas see on naine või mees, kes neid laule laulab," tõdes ta. "Piafi puhul on olulisem just see sõnum, mida ta edasi annab kui see väline kest."

Otsman kuulub ka Pariisi Piafi fännide ühingusse. "1967. aastal lõid Piafi sõbrad ja tema abikaasa Théo Sarapo sõprade ühenduse, kuhu kuulub palju loomeinimesi ja ka muusikafänne üle kogu maailma."

2012. aastal sai Otsman selle ühingu poolt suure tunnustuse ja ta nimetati aasta artistiks väljaspool Prantsusmaad, kes on prantsuse muusikat edendanud.

Tänavu tähistatakse Piafi 110. sünniaastapäeva. Otsman tähistab seda suurt sündmust kontsertidega.

Pariisi külastades soovitas Otsman minna ka Edith Piafi kahetoalisse muuseumisse, mis asub Belleville'i linnaosas. "Need toad olid Piafi üürikorteriks, kus ta elas koos oma väikese tütrega, kes kahjuks kaheaastaselt meningiiti suri," sõnas Otsman, kes on kohtunud ka mitmete Piafi lähedastega.

"Olen kohtunud Marcel Cerdani pojaga, kes andis välja oma isast ja Piafist mälestusteraamatu, kuhu ma sain temalt ka autogrammi. Olen kohtunud Charles Dumont'iga, kes kirjutas Piafile laulu "Non, je ne regrette rien", samuti mehega, kes oli Piafi sõprade ühingu president. Olen saanud nendega paar sõna rääkida, kätt suruda ja kes on kirjutanud alla minu diplomitele. Mul on läbi nende nagu otseside Édith Piafiga," sõnas Otsman.

Piafis oli väga tugevalt koos kaks poolt. "Võib-olla traagiline pool on kuidagi võimendunud, aga kui jälgida tema isikut väljaspool lava, siis Piaf oli väga rõõmsameelne ja särav naine."