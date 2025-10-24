X!

Raamikonservaator: vahel tunnen vanade maalide ees aukartust

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Kultuurisaates "OP" tutvustas oma tööd Eesti Kunstimuuseumi raamikonservaator Lea Tall, kelle sõnul tekitavad vanad ja väärikad kunstiteosed mõnikord aukartust.

"Laiemas mõttes on kunstikonservaatori ülesanne hoolitseda, et need kaunid kunstiteosed kestaksid kauem ja näeksid ka näitustel head välja," selgitas Tall. Ta lisas, et praktiline töö algab alati dokumenteerimisest ja kahjustuste kaardistamisest ning oluline on ka otsustada, kui palju üldse konserveerida.

Tall rääkis, et raamikonservaatori amet on talle loomulik valik, sest see ühendab tema lapsepõlvest saadik kestnud huvid. "See valik tuli ikkagi sellest, mida ma kõike olen lapsepõlvest peale elu jooksul armastanud. See on kõik see kunst, ajalugu, meisterdamine," sõnas ta.

Üht lemmikkunstiteost konservaatoril ei ole. "Üldiselt mul ikkagi need lemmikud vahelduvad ka vastavalt sellele, millega – või võiks isegi öelda, et kellega – ma oma töös või ka näitustel käies kokku puutnud," rääkis Tall.

Tall tunnistas, et tema töö üks kõige suurem rõõmuhetk on see, mil sobiv raam saab oma originaalpildiga taas kokku. Kuigi tööga kaasneb aukartus väärtuslike teoste ees, on see tema sõnul ka suurim tunnustus.

"Mõnikord küll on selline natukene kõheduse ja aukartuse tunne, et siin on nii palju mitmes mõttes väärtuslikke, kauneid ja ka vanu maale, aga teiselt poolt on see ka väga suureks preemiaks, et need maalid on tõesti näiteks väga kaunid ja mõnikord kohe panevad koridoris või kuskil nähes hetkeks seisatama ja aeg nagu peatuks," ütles Tall. "See on selline eriline ja kaunis maailm."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP"

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:42

Draamateatris esietendub John Fowlesi "Maag"

14:31

Uue muusika reede: Yasmyn, Depeche Mode, Lily Allen, Ulmenthal jpt

14:14

"LR kuldsari" jätkab uuel aastal Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni teostega

13:10

Galerii: Sandra Jõgeva uus näitus uurib keha, liikumist ja ihalust

09:49

Jaan Mettik: botaaniliselt korrektsed lillemaalid on abiks ka taimeteadlastele

09:38

Arvustus. "Groove of ESSR III" julgeb olla meeldivalt veider ja ootamatu

09:10

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

08:42

Rakvere teater jagas publikupreemiaid

08:00

Raamikonservaator: vahel tunnen vanade maalide ees aukartust

23.10

Nele-Liis Vaiksoo: ilma hea tekstita ma ei oskagi laule laulda

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.10

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

23.10

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

23.10

Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

22.10

Paul-Eerik Rummo: ma ei arva, et iga inimene peaks raamatuid lugema

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

22.10

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

23.10

Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

23.10

Eesti raamatu päeva veebiviktoriin: kas tunned paremini Aino Perviku loomingut või tema elu?

23.10

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

23.10

Ansambel Ants1 toob EKA galeriis lavale muusikali "Carmen Electra"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo