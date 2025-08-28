X!

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

Kunst
Juss Heinsalu ja Kim Morgani ühisnäitus „Kübemelisuse anatoomia“
Vaata galeriid
23 pilti
Kunst

Kolmapäeval avati Hobusepea galeriis Juss Heinsalu ja Kim Morgani ühisnäitus "Kübemelisuse anatoomia".

Näitus "Kübemelisuse anatoomia" kõrvutab kaht kunstipraktikat, mis kohtuvad materjali, teadusliku ja narratiivse vormikeele ristumisaladel.

Näituse korraldajate sõnul muutub eriskummaliste objektide, eksperimentaalsete protsesside ja ühise installatsiooni kaudu galerii sidusaks kogemusruumiks, hübriidseks labor-stuudioks, mis käsitleb kübemelisuse materiaalseid ning kontseptuaalseid vorme savist ja tolmust vere, naha ja tuhani. Vaataja kohtub nii inim- kui ka muude kehade materiaalsusega ning neid ühendavate ja toetavate keerukate süsteemide ning elutsüklitega.

Näitusel esitletakse kunstnike loomingu variatsioone mikro- ja makroskaaladel, võimendatud tekstuure, teaduslikke ja meditsiinilisi pilditehnoloogiaid, arhiivitööd ning poeetilisi sekkumisi.

"Mikroskoopilisel tasandil elulise ja agentse mateeriaga tegelemise kogemusest inspireeritud teosed pakuvad teistlaadi vorme, kuidas kujutada keha ja võimaluse ületada nn lõhe kunsti, teaduse ja meditsiini vahel. Nende tööde puhul on sama olulised minu ettepanekud, kuidas teoseid paigutada avalikku ruumi," sõnas kunstnik Kim Morgan.

Juss Heinsalu värskeim looming keskendub meteoriitsusele, kivistumisele ja spekulatiivsetele tingimustele, mis toovad esile alternatiivseid, mineraalidel põhinevaid eluvorme. "Olen uudishimulikult uurinud viise, kuidas kombineerida metalli- ja keraamikaühendeid. Näitusele on veel haaratud mitu varasemat teemat, sealhulgas optilised seadmed ning õhupumpadega animeeritud hingavad savikopsud," avas ta.  

Näitus jääb avatuks 22. septembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

