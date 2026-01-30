X!

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

Kirjandus
30. jaanuaril, mil tähistatakse eesti kirjanduse päeva ning A. H. Tammsaare sünniaastapäeva, esitleti Tallinna raekojas "Tõe ja õiguse" esimese osa kommenteeritud väljaannet.

Kommenteeritud väljaandega tähistatakse 100 aasta möödumist "Tõe ja õiguse" esimese osa ilmumisest.

Teost on kommenteerinud folklorist Marju Kõivupuu, religiooniloolane Jaan Lahe, ajaloolane Ülle Tarkiainen ning kirjandusteadlane Maarja Vaino. Raamatus on üle 600 kommentaari, mis avavad teksti tagamaid ja selle mitmesuguseid kihistusi. Kommenteeritud on ka nähtusi, sõnu ja väljendeid, mida praegusel ajal enam ei tunta või kasutatakse harva, nii et nende tähendus võib jääda arusaamatuks ning raskendada lugemist.

"Võib igasuguse kahtluseta öelda, et pärast "Tõe ja õiguse" ilmumist ei ole eesti kirjandus ega kultuur enam samad, mis nad olid enne seda," lausus Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino, kes on projekti eestvedaja ning ka ise üks kommenteerijatest.

Vaino sõnul oli "Tõe ja õiguse" esimese osa kommenteeritud väljaande koostamine tema ammune unistus.

"Olen lugenud teost korduvalt ja märganud ikka ja jälle mõnd uut detaili, vihjet, seost, mis on pakkunud romaani mõistmisele lisa. Olen siis mõelnud, et tõenäoliselt on Tammsaare tekstis omajagu sellist materjali, mida ma lihtsalt märgata ega ära tunda ei oska – olgu see siis seotud piibli, rahvauskumuste või ajalooliste sündmustega. Ning tõenäoliselt ei oska paljud omakorda märgata seda, mis mulle lugedes on silma jäänud. Seetõttu arvan, et niisugune teose kommenteeriv lähilugemine on meie kultuuriajaloo seisukohalt ääretult vajalik," rääkis Vaino.

Toimetaja: Karmen Rebane

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

