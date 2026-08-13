Galerii: ARS-i projektiruumis avati näitus "Õhuke ruum"

12. augustil avati Tallinnas ARS-i projektiruumis kuue autori grupinäitus "Õhuke ruum", mis kutsub vaatajal märkama seda, mis jääb sageli esmapilgul nähtamatuks.

"Õhuke maailm" toob kokku kuus kunstnikku, keda ühendab akvarell kui lähtepunkt. Näituse ettevalmistamise käigus omandas pealkiri "Õhuke maailm" üha uusi tähendusi ning kujunes kogu näitust ühendavaks mõtteks.

Pealkiri viitab haprale seisundile, kus piirid hägustuvad, tähendused nihkuvad ja kindlana näiv võib osutuda ajutiseks. See puudutab nii meid ümbritsevat keskkonda kui ka inimese sisemist kogemust – hetki, mil maailm tundub korraga tuttav ja muutunud.

Osalevad kunstnikud Anneliis Vabul, Eleny Kasemets, Erki Kannus, Kairi Orgusaar, Kerstin Rei ja Mari Roosvalt. Kuraatorid Erki Kannus ja Kerstin Rei, graafiline disain Merle Kannus.

"Õhuke ruum" jääb ARS-i projektiruumis avatuks kuni 5. septembrini.