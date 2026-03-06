Noore skulptori peapreemia pälvis Kail Timusk

EKA tudengite ja magistrantide näitus "Metamorfoos" seob traditsioonilisi materjale ja töövõtteid sünteetiliste, tööstuslike ja tehnoloogiliste elementidega.

"Kindlasti materiaalsus, materjali vabaks laskmine või igasuguse sellise väärtushinnangu skaala ignoreerimine. See on viimastel aastatel olnud üks läbivaid otsinguid meie noorte skulptorite seas, aga ka väga rafineeritud kontseptuaalsus sealjuures," tutvustas EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro.

Reedel valiti välja selle aasta noore skulptori preemia saajad. Peapreemia vääriliseks tunnistas žürii Kail Timuski teose "Rekuiem larium", kus said kokku Vormsi saarel lammutatud maja puit, metallahi, oreliviled, tuli ja helid.

Teise koha pälvis Maria Wrang Rasmussen teosega "Sahhariinis magajad", kus Venuse ja Psühhe loid embus vormus tarretisest, toiduvärvist ja pleksiklaasist.

Kolmas koht läks Daniil Musesovsi ruumiinstallatsioonile "U uu uuuu".

Eripreemia ja Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu auhinna vääriliseks peeti Ivor Mikker teost "Sisemine mütoloogia", mis tegeleb sisemiste muutuste ja arenguga.

Noorte skulptorite töödega saab ARS-i projektiruumis tutvuda 22. märtsini.